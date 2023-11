Zeugen filmen den Wagen am Sonntag in Pakenham, einer 56.000-Einwohner-Stadt im Großraum der Metropole Melbourne, berichtet 7News. Das Auto nähert sich mit einer Geschwindigkeit, die Anwohner laut Medienberichten auf etwa 50 km/h schätzen. Der Elfjährige liegt bäuchlings auf der Windschutzscheibe.

Erst an einer Fahrbahnschwelle verringert die 27-Jährige die Geschwindigkeit und hält kurz danach am Straßenrand an. Der Junge klettert durchs Schiebedach wieder ins Auto.

