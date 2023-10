So unterschiedlich verdienen Azubis!

In den meisten Branchen ist jedes Jahr am 1. August Ausbildungsstart. Dann beginnen tausende Azubis ihre Ausbildung in Bereichen wie Bau, Finanzen oder der Pflege. Beim Gehalt gibt’s aber krasse Unterschiede! Wo es am meisten und wo es wenigsten Geld für Azubis gibt, lesen Sie hier.