Der mutmaßliche sexuelle Missbrauch einer 13-Jährigen im Kölner Agrippabad sorgte Mitte September deutschlandweit für Aufruhr. Das Mädchen soll dort von acht Tatverdächtigen zwischen 16 und 26 Jahren im Becken umringt, bedrängt und hochgeworfen worden sein. Ein 16-Jähriger soll ihr dann in die Bikinihose gegriffen haben, teilte die Polizei dazu mit.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an, doch bei einem weiteren Mädchen (15) hat dies nun Erinnerungen wachgerufen, die sie wohl lieber vergessen würde. Die Jugendliche besuchte im Juni mit einer Freundin das Agrippabad, um dort Bahnen zu schwimmen. „Schon auf dem Weg zur Umkleide ist uns aufgefallen, dass da komische Typen waren“, erzählt sie in einem Interview mit dem Kölner Express. Zunächst sollen die Jungen durch die Kabinengänge gelaufen seien und unangenehme Bemerkungen, wie „Hey Süße, was machst du hier?“ gemacht haben. Als die Jugendliche auf der Treppe eines Schwimmerbecken stand, fiel ihr erneut einer der jungen Männer auf. „Er war bis zur Nase untergetaucht und starrte mich an“.

