Eine Behörde in Freiburg hat vor Fälschungen des Diabetesmedikaments Ozempic gewarnt, das in Deutschland auf dem Markt ist. Von den Fälschungen gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit „erhebliche Gesundheitsgefahren“ aus, wie das Regierungspräsidium Freiburg am Donnerstagabend in Absprache mit dem Stuttgarter Sozialministerium mitteilte.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich mehrere gefälschte Packungen in Deutschland im Vertrieb befinden. Falls gefälschte Medikamente auftauchten, müssen diese in eine Apotheke gebracht werden.

Lese-Tipp: Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic: Game Changer oder gefährlicher Hype?