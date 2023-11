Menschen sollen nicht an den Stadtrand ziehen müssen, um näher an Grünflächen oder Freizeitangeboten zu sein. Das soll dem Einzelnen Fahrtkosten und Zeit sparen – und für die Allgemeinheit klimaschädliche Emissionen. Natur und lebensnotwendige Einrichtungen sollen zu den Menschen in den innerstädtischen Raum gebracht werden. Dieser muss dafür umgestaltet werden. In Paris ist der Plan, Schulhöfe zu kleinen Parks oder Freizeitoasen umzugestalten. Nach Schulschluss und am Wochenende sind die Flächen offen für alle.

Barcelona setzt stattdessen auf so genannte „Superilles“. Mehrere Häuserblocks werden zusammengefasst. Der Verkehr läuft über große Achsen außenrum, die Straßen innerhalb der Abschnitte werden umfunktioniert. Wo sich vorher Autos stauten, gibt’s jetzt Plätze und Alleen, in denen Fußgänger und Radfahrer Priorität haben. Am Rand laden Sitzgelegenheiten zu einem Pläuschchen im Schatten ein.