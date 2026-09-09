Fast jeder kennt die grüne Eule kostenlos – aber ein wachsender Teil der über 130 Millionen monatlich aktiven Duolingo-Nutzer:innen zahlt inzwischen für Super Duolingo. Kein neues Programm, keine zusätzlichen Sprachkurse, sondern schlicht dieselbe App ohne die Reibungspunkte, die das Gratismodell bewusst eingebaut hat: leere Herzen, die dich mitten im Lernfluss stoppen, und Werbespots zwischen den Lektionen.

Dieser Test blickt ausschließlich auf das kostenpflichtige Abo – nicht auf Duolingo als Ganzes. Für die Grundlagen zur App, zur Lernmethode und zu allen 42 verfügbaren Sprachen liest du am besten zuerst unseren separaten Duolingo-Test. Hier erfährst du, was Super Duolingo konkret freischaltet, was es in den einzelnen Tarifen kostet, wie es sich gegen die Gratis-Version und gegen Duolingo Max schlägt – und ob sich der Umstieg für dein Lernpensum überhaupt rechnet.

Super Duolingo auf einen Blick

Das Wichtigste in Kürze Fokus: Kostenpflichtiges Premium-Abo für die App Duolingo – identischer Lerninhalt wie in der Gratisversion, nur ohne deren Einschränkungen

Kostenpflichtiges Premium-Abo für die App Duolingo – identischer Lerninhalt wie in der Gratisversion, nur ohne deren Einschränkungen Sprachen: Alle 42 Duolingo-Kurse, kein Unterschied zur kostenlosen Variante

Alle 42 Duolingo-Kurse, kein Unterschied zur kostenlosen Variante Preise: ab 7,49 €/Monat im Jahresabo (89,88 €/Jahr) · Monatsabo 16,49 € · Family-Plan ab 10,25 €/Monat für bis zu 6 Personen

ab 7,49 €/Monat im Jahresabo (89,88 €/Jahr) · Monatsabo 16,49 € · Family-Plan ab 10,25 €/Monat für bis zu 6 Personen Für wen: Alle, die (fast) täglich lernen und sich an Werbung oder dem Herzen-Limit stören

Alle, die (fast) täglich lernen und sich an Werbung oder dem Herzen-Limit stören Pluspunkt: Werbefreies, unbegrenztes Lernen plus Fehlertest und Offline-Modus für spürbar mehr Komfort im Alltag

Werbefreies, unbegrenztes Lernen plus Fehlertest und Offline-Modus für spürbar mehr Komfort im Alltag Minuspunkt: Kein zusätzlicher Lerninhalt, kein Zertifikat – wer mehr als Komfort sucht, braucht eine andere App

Super Duolingo 7,9 Zu Super Duolingo ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 7,9 Preis-Leistung 8,3 Komfortgewinn ggü. Gratisversion 8,6 App & Bedienung 8,8 Kündigungsfreundlichkeit 7,4

Was ist Super Duolingo? Die Premium-Features im Detail

Super Duolingo ist das Premium-Abonnement des börsennotierten US-Unternehmens Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL). Es fügt der App keine neuen Sprachen, Lektionen oder Übungsformen hinzu – der Lernstoff ist in der Gratis- und der Premium-Variante zu hundert Prozent identisch. Der gesamte Wert des Abos steckt stattdessen in den Rahmenbedingungen, unter denen du diesen Stoff durcharbeitest.

Im Kern schaltet Super Duolingo drei Reibungspunkte der Gratisversion ab, auf die die App bewusst setzt, um zum Upgrade zu motivieren: das Herzen-System, die Werbeeinblendungen und die fehlende Offline-Funktion. Dazu kommen ein paar exklusive Zusatzfunktionen, die den Lernalltag spürbar entspannter machen.

Unbegrenzte Herzen: In der Gratisversion sperrt dich die App nach fünf Fehlern für mehrere Stunden aus einer Lektion aus. Mit Super Duolingo entfällt dieses Limit komplett – du übst so viel und so lange, wie du willst, ohne Wartezeit.

In der Gratisversion sperrt dich die App nach fünf Fehlern für mehrere Stunden aus einer Lektion aus. Mit Super Duolingo entfällt dieses Limit komplett – du übst so viel und so lange, wie du willst, ohne Wartezeit. Werbefreies Lernen: Zwischen den Lektionen zeigt die kostenlose App regelmäßig Werbespots. Premium-Nutzer:innen lernen komplett ohne Unterbrechung durch.

Zwischen den Lektionen zeigt die kostenlose App regelmäßig Werbespots. Premium-Nutzer:innen lernen komplett ohne Unterbrechung durch. Offline-Modus: Du lädst einzelne Lektionen vorab herunter und übst ohne Internetverbindung weiter – praktisch im Flugzeug, im Tunnel der U-Bahn oder bei schwachem Empfang. Dein Fortschritt synchronisiert sich automatisch, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Du lädst einzelne Lektionen vorab herunter und übst ohne Internetverbindung weiter – praktisch im Flugzeug, im Tunnel der U-Bahn oder bei schwachem Empfang. Dein Fortschritt synchronisiert sich automatisch, sobald wieder eine Verbindung besteht. Personalisierter Fehlertest (Mistakes Practice): Statt stur von vorne zu wiederholen, stellt dir die App gezielt genau die Aufgabentypen erneut, bei denen du zuletzt gepatzt hast. Das spart Zeit und schließt Wissenslücken schneller.

Statt stur von vorne zu wiederholen, stellt dir die App gezielt genau die Aufgabentypen erneut, bei denen du zuletzt gepatzt hast. Das spart Zeit und schließt Wissenslücken schneller. Streak-Reparatur (Streak Repair): Verpasst du ausnahmsweise einen Tag, kannst du deine Lernserie im Nachhinein reparieren, statt bei null anzufangen. Für alle, die ihren Streak als Motivationsanker nutzen, ist das mehr als eine Kleinigkeit.

Verpasst du ausnahmsweise einen Tag, kannst du deine Lernserie im Nachhinein reparieren, statt bei null anzufangen. Für alle, die ihren Streak als Motivationsanker nutzen, ist das mehr als eine Kleinigkeit. Unbegrenzte Legendär-Herausforderungen: Die anspruchsvollen „Legendär“-Einheiten, die bereits gelernte Inhalte auf höherem Tempo abfragen, stehen dir ohne Begrenzung offen.

Die anspruchsvollen „Legendär“-Einheiten, die bereits gelernte Inhalte auf höherem Tempo abfragen, stehen dir ohne Begrenzung offen. Regelmäßige Fortschritts-Quiz: Kurze Einstufungs-Checks zeigen dir in festen Abständen, wo du sprachlich tatsächlich stehst, statt dich nur auf dein Bauchgefühl zu verlassen.

Kurze Einstufungs-Checks zeigen dir in festen Abständen, wo du sprachlich tatsächlich stehst, statt dich nur auf dein Bauchgefühl zu verlassen. Unbegrenzte Wiederholungen: Bereits abgeschlossene Einheiten darfst du in der Gratisversion nur begrenzt oft erneut üben – mit Super Duolingo so oft du willst.

Mit Super Duolingo entfällt das Herzen-Limit der Gratisversion – Fehler kosten dich keine Wartezeit mehr.

Was Super Duolingo bewusst nicht bietet: ein offiziell anerkanntes Sprachzertifikat, zusätzliche Grammatikerklärungen oder Live-Unterricht mit echten Lehrkräften. Wer diese Dinge sucht, braucht ohnehin eine andere App – dazu später mehr im Abschnitt zu den Alternativen. Super Duolingo ist ein reines Komfort-Upgrade, kein inhaltliches Upgrade.

Für wen lohnt sich das Premium-Abo?

Ob sich der Aufpreis für dich rechnet, hängt fast ausschließlich von deiner Nutzungsintensität ab – nicht davon, wie ambitioniert dein Lernziel ist. Wer Duolingo nur gelegentlich öffnet, merkt vom Herzen-Limit und der Werbung praktisch nichts. Wer täglich übt, stößt dagegen regelmäßig an genau diese Grenzen.

✅ Super Duolingo lohnt sich, wenn du … ❌ Die Gratisversion reicht, wenn du … täglich oder fast täglich in der App übst nur wenige Male pro Woche zu Duolingo greifst dich regelmäßig über Werbeeinblendungen ärgerst dich Werbung zwischen den Lektionen nicht groß stört öfter an das 5-Herzen-Limit stößt und dann warten musst selten mehr als 5 Fehler an einem Tag machst auch offline lernen willst, etwa beim Pendeln oder Fliegen meistens mit WLAN oder stabilen mobilen Daten übst mit mehreren Personen im Haushalt gleichzeitig lernst allein und unregelmäßig lernst gezielt an bekannten Schwachstellen arbeiten willst (Fehlertest) mit den Standardwiederholungen der Gratisversion zufrieden bist

Klar begrenzt bleibt das Abo, sobald es um mehr als komfortables Üben geht: Ein offiziell anerkanntes Sprachzertifikat stellt Super Duolingo nicht aus, und wer über B1/B2-Niveau hinauswill oder freies Sprechen mit echten Menschen trainieren möchte, stößt an dieselben inhaltlichen Grenzen wie in der Gratisversion. Auch die Desktop-Version auf duolingo.com solltest du kennen: Dort entfällt das Herzen-Limit teilweise bereits ohne Abo – ein Grund mehr, erst die Gratisversion auszureizen, bevor du zahlst.

Was kostet Super Duolingo?

Bei den Preisen lohnt sich ein genauer Blick, denn zwischen Monats- und Jahresabo liegt mehr als das Doppelte an monatlichen Kosten. Alle Angaben gelten für den Kauf direkt über duolingo.com:

Abo-Modell Preis pro Monat Kosten gesamt Für wen geeignet Monatsabo 16,49 € 16,49 € / Monat Zum unverbindlichen Ausprobieren Jahresabo (Einzelperson) 7,49 € 89,88 € / Jahr Beste Wahl bei täglicher Nutzung Jahresabo Family (bis 6 Personen) 10,25 € ca. 123 € / Jahr Familien und WGs

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Schließt du Super Duolingo über den Apple App Store oder Google Play Store ab, verlangt Duolingo bis zu 30 % mehr als beim direkten Kauf über duolingo.com – die Provision der Store-Betreiber wird an dich weitergereicht. Buch dein Abo daher über den Browser und melde dich anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App an.

Vor dem Kauf bietet Duolingo in der Regel eine kostenlose Testphase an: bis zu 14 Tage beim Jahresabo, meist 3 bis 7 Tage beim Monatsabo (Zahlungsdaten sind für die Aktivierung nötig). Eine klassische Geld-zurück-Garantie gibt es nicht, innerhalb der Testphase kannst du aber jederzeit kostenfrei kündigen. Alle Abos verlängern sich automatisch zum vollen Preis – notiere dir das Verlängerungsdatum, falls du das Abo nur befristet nutzen willst. Bezahlen kannst du per Kreditkarte, PayPal (regional verfügbar), Apple Pay oder Google Pay; SEPA-Lastschrift und Klarna bietet Duolingo aktuell nicht an.

Super Duolingo vs. Gratis-Version: Der Funktionsvergleich

Auf den ersten Blick wirkt der Unterschied zwischen kostenlos und Premium klein – im Lernalltag summiert er sich aber deutlich. Diese Tabelle zeigt Funktion für Funktion, was du mit dem Abo zusätzlich bekommst:

Funktion Kostenlose Version Super Duolingo Herzen (Fehlerbudget) Max. 5, danach Wartezeit ✅ Unbegrenzt Werbung zwischen Lektionen Ja ✅ Keine Offline-Modus ❌ Nicht verfügbar ✅ Lektionen herunterladen Fehlertest (Mistakes Practice) ❌ Nicht verfügbar ✅ Personalisierte Wiederholung Legendär-Herausforderungen Begrenzt ✅ Unbegrenzt Fortschritts-Quiz ❌ Nicht verfügbar ✅ Regelmäßige Einstufung Streak-Reparatur ❌ Nicht verfügbar ✅ Verfügbar Wiederholung abgeschlossener Einheiten Begrenzt ✅ Unbegrenzt Zugriff auf alle 42 Sprachkurse ✅ Ja ✅ Ja (kein Unterschied) Sprachzertifikat ❌ Nein ❌ Nein (auch mit Abo nicht)

Bemerkenswert ist die letzte Zeile: Weder die Gratis- noch die Premium-Version stellt ein Zertifikat aus, und der Zugang zu den Sprachkursen selbst ist bei beiden Varianten identisch. Du zahlst also nicht für mehr Lerninhalt, sondern ausschließlich für ein reibungsloseres Nutzungserlebnis.

Super Duolingo oder Duolingo Max: Was ist der Unterschied?

Neben Super Duolingo bietet Duolingo mit Duolingo Max noch eine zweite, teurere Abo-Stufe an. Max enthält alle Funktionen von Super Duolingo und ergänzt sie um zwei KI-gestützte Extras: „Erkläre meine Antwort“ liefert eine ausführliche Begründung, warum eine Übersetzung richtig oder falsch war, und „Rollenspiel“ lässt dich Dialoge mit einer KI-Figur simulieren, etwa im Café oder beim Arzt.

Tarif Preis im Jahresabo Preis im Monatsabo Zusatzfunktionen ggü. Gratis Super Duolingo 7,49 €/Monat 16,49 €/Monat Werbefrei, unbegrenzte Herzen, Offline-Modus, Fehlertest Duolingo Max 14,99 €/Monat 29,99 €/Monat Alles aus Super Duolingo + KI-Erklärungen + KI-Rollenspiele

Für die meisten Nutzer:innen ist Duolingo Max ein teures Nice-to-have. Der Aufpreis von rund 7,50 € im Monat lohnt sich vor allem, wenn dir gerade das eigenständige Konversationstraining fehlt und du kein Geld für einen separaten Anbieter wie Preply ausgeben willst. Wer in erster Linie Werbung und Herzen-Limit loswerden will, ist mit Super Duolingo bereits vollständig bedient.

Erfahrungen und Kritik zum Premium-Abo

Duolingo insgesamt schneidet in den App-Stores hervorragend ab: 4,8 von 5 Sternen im Apple App Store bei über 3 Millionen Bewertungen, 4,6 von 5 Sternen im Google Play Store bei über 10 Millionen Bewertungen. Diese Werte beziehen sich auf die App als Ganzes, spiegeln aber auch die Zufriedenheit der zahlenden Premium-Nutzer:innen wider, da beide Versionen in denselben Stores bewertet werden.

✅ Vorteile ❌ Nachteile ✅ Herzen-Limit fällt komplett weg – kein erzwungenes Pausieren mehr ❌ Kein zusätzlicher Lerninhalt gegenüber der Gratisversion ✅ Werbefreies Lernen ohne Unterbrechung ❌ Kein anerkanntes Sprachzertifikat inklusive ✅ Offline-Modus für Pendeln, Reisen und schlechten Empfang ❌ App-Store-Kauf bis zu 30 % teurer als über die Website ✅ Fehlertest spart Zeit beim gezielten Nachlernen ❌ Automatische Verlängerung leicht zu übersehen ✅ Streak-Reparatur rettet die Lernserie bei einem verpassten Tag ❌ Keine Geld-zurück-Garantie nach Ablauf der Testphase ✅ Family-Plan macht das Abo für Haushalte sehr günstig ❌ Preis-Sprung vom Jahres- zum Monatsabo ist erheblich ✅ 14-tägige kostenlose Testphase beim Jahresabo

In Nutzerbewertungen und Foren tauchen zum Premium-Abo wiederkehrende Muster auf: Am häufigsten gelobt werden das plötzlich viel entspanntere Lerntempo ohne Herzen-Sorge und der Wegfall der Werbeunterbrechungen – beides Punkte, die gerade Vielnutzer:innen als größten Mehrwert empfinden. Kritisiert wird dagegen regelmäßig, dass sich viele erst durch einen versehentlich verlängerten Vertrag mit der automatischen Abo-Verlängerung auseinandersetzen, und dass der Kaufpreis im App Store spürbar höher ausfällt als erwartet, wenn man den Store-Aufschlag übersieht.

Bemerkenswert selten ist dagegen Kritik am eigentlichen Funktionsumfang des Abos selbst: Wer sich bewusst für Super Duolingo entscheidet, bekommt in aller Regel genau das, was beworben wird – ein Komfort-Upgrade ohne Überraschungen.

Wie seriös ist der Anbieter hinter Super Duolingo?

Duolingo ist ein börsennotiertes US-Unternehmen (NASDAQ: DUOL) mit Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania, am Markt seit 2012 und an der Börse seit 2021. Mit über 133 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen und einem Jahresumsatz von über 748 Millionen US-Dollar (2024) zählt das Unternehmen zu den größten Bildungstechnologie-Anbietern weltweit – ein Umstand, der auch für die Sicherheit deiner Zahlungsdaten relevant ist.

Datenschutz: Duolingo ist DSGVO-konform für europäische Nutzer:innen, personenbezogene Daten werden verschlüsselt übertragen. Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt Duolingo zudem strengen Transparenz- und Berichtspflichten.

Duolingo ist DSGVO-konform für europäische Nutzer:innen, personenbezogene Daten werden verschlüsselt übertragen. Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt Duolingo zudem strengen Transparenz- und Berichtspflichten. Zahlungssicherheit: Alle Zahlungsvorgänge für Super Duolingo laufen über verschlüsselte Verbindungen mit etablierten Zahlungsdienstleistern.

Alle Zahlungsvorgänge für Super Duolingo laufen über verschlüsselte Verbindungen mit etablierten Zahlungsdienstleistern. Transparente Preise: Es gibt keine versteckten Gebühren – alle Tarife stehen offen auf duolingo.com. Die einzige Preisfalle ist der bereits erwähnte App-Store-Aufschlag, der aber ebenfalls klar kommuniziert wird.

Es gibt keine versteckten Gebühren – alle Tarife stehen offen auf duolingo.com. Die einzige Preisfalle ist der bereits erwähnte App-Store-Aufschlag, der aber ebenfalls klar kommuniziert wird. Auszeichnungen: Apple „App of the Year“ (2013) sowie mehrfach „Editor’s Choice“ im Google Play Store – ein Indiz für die Produktqualität, von der auch das Premium-Abo profitiert.

Apple „App of the Year“ (2013) sowie mehrfach „Editor’s Choice“ im Google Play Store – ein Indiz für die Produktqualität, von der auch das Premium-Abo profitiert. Faire Kündigungsmodalitäten: Abos lassen sich jederzeit über die jeweilige Plattform kündigen, ohne Mindestlaufzeit über die aktuelle Abrechnungsperiode hinaus.

Anmeldung & Abo-Abschluss: So klappt’s

Du brauchst keinen separaten Account für Super Duolingo – das Abo baut direkt auf deinem bestehenden Duolingo-Profil auf. So gehst du am günstigsten vor:

Falls noch nicht geschehen: kostenloses Konto auf duolingo.com oder in der App anlegen (E-Mail, Google- oder Apple-Login) Am besten über den Browser auf duolingo.com einloggen – das umgeht den App-Store-Aufschlag von bis zu 30 % Im Menü den Punkt „Super Duolingo“ bzw. das Premium-Angebot öffnen Tarif wählen: Monatsabo, Jahresabo (Einzelperson) oder Jahresabo Family Zahlungsmethode hinterlegen (Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Google Pay) – die kostenlose Testphase startet direkt danach Nach Abschluss meldest du dich mit denselben Zugangsdaten in der App an – dein bisheriger Streak und Lernfortschritt bleiben vollständig erhalten

Der gesamte Vorgang dauert wenige Minuten. Trägst du dein Verlängerungsdatum direkt im Kalender ein, behältst du auch nach der Testphase den Überblick über die automatische Abo-Verlängerung.

Super Duolingo kündigen: Schritt für Schritt

Eine komplizierte Kündigungsfrist gibt es bei Super Duolingo nicht – du musst lediglich vor dem automatischen Verlängerungstermin kündigen, dann läuft das Abo einfach bis zum Ende der bereits bezahlten Periode weiter. Der genaue Weg hängt davon ab, über welchen Kanal du ursprünglich bezahlt hast:

Kündigung über duolingo.com

Auf duolingo.com einloggen Profilbild oben rechts anklicken → „Einstellungen“ wählen Menüpunkt „Super Duolingo“ auswählen Auf „Abonnement verwalten“ klicken „Abonnement kündigen“ anklicken und bestätigen

Kündigung über iOS (Apple)

iPhone-Einstellungen öffnen → oben auf deinen Namen tippen „Abonnements“ auswählen Duolingo in der Liste suchen und antippen „Abo kündigen“ bestätigen

Kündigung über Android (Google Play)

Google Play Store öffnen → Profilbild antippen „Zahlungen und Abos“ → „Abos“ auswählen Duolingo finden → „Kündigen“ antippen Bestätigung folgen

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie Abo kündigen: Löschst du deinen kompletten Duolingo-Account, gehen dein Lernfortschritt und dein Streak unwiderruflich verloren – das Premium-Abo wird dadurch aber nicht automatisch beendet und läuft im Zweifel weiter. Kündige daher immer zuerst separat das Abo, bevor du (falls überhaupt gewünscht) den Account löschst. Willst du nur pausieren, reicht die reine Abo-Kündigung: Dein Account inklusive Streak und Fortschritt bleibt bestehen, du fällst nach Ablauf des Abos automatisch in die Gratisversion zurück.

Alternativen zu Super Duolingo

Super Duolingo ist die richtige Wahl, wenn dir am bestehenden Duolingo-Lernpfad grundsätzlich alles gefällt und du nur die Reibungspunkte der Gratisversion loswerden willst. Suchst du dagegen mehr Tiefgang, echten Live-Unterricht oder ein anerkanntes Zertifikat, lohnt sich der Blick auf einen anderen Anbieter mit ähnlichem Premium-Modell:

Babbel: Strukturierte Kurse statt Gamification

Wo Super Duolingo auf spielerische Häppchen setzt, baut Babbel seine Lektionen entlang klassischer Grammatikprogression auf – entwickelt von Sprachwissenschaftler:innen statt primär auf Motivation über Punkte und Streaks ausgelegt. Für 14 Sprachen bekommst du ausführliche Erklärungen zu Zeitformen, Satzbau und Aussprache, die Duolingo bewusst weglässt.

Preislich bewegt sich Babbel in einer ähnlichen Liga wie Super Duolingo, bietet dafür aber spürbar mehr Struktur für alle, die über das reine „Dranbleiben“ hinaus systematisch eine Sprache lernen wollen.

Memrise: Videoclips echter Muttersprachler

Memrise verfolgt ein ähnliches Freemium-Prinzip wie Duolingo: Die Grundversion ist kostenlos, ein Premium-Abo schaltet zusätzliche Übungsformen frei. Der große Unterschied liegt im Lernmaterial – Memrise zeigt dir kurze Videoclips echter Muttersprachler:innen im Alltag, statt nur synthetisch gesprochene Sätze abzufragen. Das trainiert dein Hörverständnis für die reale Umgangssprache spürbar besser.

Wer sich an den etwas künstlich wirkenden Duolingo-Sätzen stört, findet bei Memrise ein authentischeres Hörerlebnis – bei einem vergleichbaren Premium-Preismodell.

Mondly: Mehr als 40 Sprachen zur Auswahl

Duolingo bietet zwar 42 Sprachen an, aber von Deutsch aus sind direkt nur 8 davon lernbar – für alle anderen musst du zuerst auf Englisch als Ausgangssprache umstellen. Mondly löst das eleganter: Über 40 Sprachen stehen nativ auf Deutsch zur Verfügung, dazu ein KI-Chatbot und Spracherkennung fürs Aussprachetraining.

Für alle, die eine seltenere Sprache direkt auf Deutsch angehen wollen, ist Mondly damit die praktischere Wahl als ein Umweg über die englische Duolingo-Oberfläche.

Busuu: Feedback von einer echten Sprach-Community

Busuu kombiniert automatisierte Lektionen mit einer Besonderheit, die Super Duolingo komplett fehlt: eine aktive Community aus Muttersprachler:innen, die deine geschriebenen und gesprochenen Übungen korrigieren. Im Premium-Abo kommen zusätzlich KI-gestützte Konversationsübungen und ein offizielles McGraw-Hill-Zertifikat zum Kursabschluss hinzu.

Wer echtes menschliches Feedback zu eigenen Sätzen bekommen möchte, ohne gleich für Live-Unterricht zu zahlen, findet bei Busuu einen soliden Mittelweg zwischen App und Sprachschule.

Fazit: Lohnt sich Super Duolingo?

Super Duolingo ist kein neues Lernprogramm, sondern die entspannte Version einer App, die sich als Gratisangebot bereits bewährt hat. Für 7,49 € im Monat im Jahresabo bekommst du werbefreies, druckfreies Lernen ohne Herzen-Limit, dazu ein paar sinnvolle Zusatzfunktionen wie den Fehlertest und die Streak-Reparatur – ein fairer Deal für alle, die Duolingo (fast) täglich nutzen.

Gelegenheitsnutzer:innen sparen sich das Geld dagegen problemlos, ohne inhaltlich etwas zu verpassen – der Lernstoff bleibt in beiden Versionen identisch. Und wer über Komfort hinaus mehr Struktur, ein Zertifikat oder echten Live-Unterricht braucht, ist mit einer der oben genannten Alternativen ohnehin besser bedient als mit einem Duolingo-Upgrade.

Unsere Empfehlung: Starte mit der kostenlosen Version und wechsle erst zu Super Duolingo, sobald dich das Herzen-Limit oder die Werbung im Alltag wirklich stören. Kaufe das Abo über die Website, um den App-Store-Aufschlag zu vermeiden, und greif bei mehreren Nutzer:innen im Haushalt zum Family-Plan – der ist mit unter 2 € pro Person und Monat kaum zu schlagen.

Häufig gestellte Fragen zu Super Duolingo

Was kostet Super Duolingo im Monat? Super Duolingo kostet 16,49 € im Monatsabo. Im Jahresabo sinkt der Preis auf 7,49 € pro Monat (89,88 € insgesamt), und der Family-Plan für bis zu 6 Personen liegt bei 10,25 € pro Monat (rund 123 € im Jahr). Am günstigsten ist der Abschluss immer direkt über duolingo.com statt über App Store oder Google Play. Lohnt sich Super Duolingo oder reicht die kostenlose Version? Das hängt fast ausschließlich von deiner Nutzungshäufigkeit ab: Wer täglich übt, profitiert deutlich von unbegrenzten Herzen, werbefreiem Lernen und dem Fehlertest. Wer Duolingo nur gelegentlich öffnet, merkt vom Herzen-Limit kaum etwas und kann problemlos bei der Gratisversion bleiben – der eigentliche Lerninhalt ist bei beiden Varianten identisch. Was ist der Unterschied zwischen Super Duolingo und der kostenlosen Version? Super Duolingo entfernt Werbung, hebt das Herzen-Limit komplett auf und schaltet den Offline-Modus, den Fehlertest sowie die Streak-Reparatur frei. An den eigentlichen Lektionen, Sprachen und Übungsformen ändert sich dagegen nichts – du zahlst für Komfort, nicht für zusätzlichen Lernstoff. Was ist der Unterschied zwischen Super Duolingo und Duolingo Max? Super Duolingo (ab 7,49 € im Monat) entfernt Werbung, gibt unbegrenzte Herzen und schaltet den Fehlertest sowie den Offline-Modus frei. Duolingo Max (ab 14,99 € im Monat) enthält zusätzlich KI-Funktionen wie „Erkläre meine Antwort“ und Rollenspiel-Dialoge mit einer KI-Figur. Für die meisten Lernenden reicht Super Duolingo völlig aus. Warum ist Super Duolingo in der App teurer als auf der Website? Kaufst du das Abo über den Apple App Store oder Google Play Store, rechnet Duolingo die Provision der Store-Betreiber ein – das macht den Kauf bis zu 30 % teurer. Schließt du dagegen direkt über den Browser auf duolingo.com ab, zahlst du den regulären Preis und kannst dich danach mit denselben Zugangsdaten in der App anmelden. Kann ich Super Duolingo kostenlos testen? Ja. Duolingo bietet in der Regel eine bis zu 14-tägige Testphase beim Jahresabo und eine kürzere Testphase von 3 bis 7 Tagen beim Monatsabo an. Innerhalb dieser Zeit kannst du jederzeit kostenfrei kündigen, bevor die erste Zahlung fällig wird. Für die Aktivierung sind allerdings Zahlungsdaten erforderlich. Wie kündige ich mein Super-Duolingo-Abo? Der Kündigungsweg richtet sich nach dem Kaufkanal: über duolingo.com in den Kontoeinstellungen unter „Super Duolingo“, über iOS in den iPhone-Einstellungen unter „Abonnements“ und über Android im Google Play Store unter „Zahlungen & Abos“. Wichtig: Das Löschen deines Duolingo-Kontos kündigt das Abo nicht automatisch – kündige immer zuerst das Abo separat. Lohnt sich der Family-Plan von Super Duolingo? Ja, besonders für Familien oder WGs: Der Family-Plan kostet als Jahresabo rund 123 € für bis zu 6 Personen – umgerechnet weniger als 2 € pro Kopf und Monat. Jede Person nutzt dabei ein eigenes Profil mit eigenem Fortschritt und eigener Sprachauswahl. Bekomme ich mit Super Duolingo ein anerkanntes Sprachzertifikat? Nein. Super Duolingo stellt keine nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) anerkannten Zertifikate aus. Wer einen offiziellen Nachweis braucht, etwa für Studium oder Beruf, sollte sich stattdessen den separaten Duolingo English Test oder einen Anbieter wie Lingoda oder Busuu ansehen. Was bringt mir der Offline-Modus von Super Duolingo konkret? Mit dem Offline-Modus lädst du einzelne Lektionen vorab herunter und kannst sie ohne Internetverbindung absolvieren – praktisch im Flugzeug, in der U-Bahn oder bei schlechtem Empfang. Dein Fortschritt synchronisiert sich automatisch, sobald du wieder online bist. In der kostenlosen Version steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Was passiert mit meinem Streak, wenn ich Super Duolingo kündige? Nichts – dein Streak und dein gesamter Lernfortschritt bleiben erhalten, solange du nur das Abo kündigst und nicht deinen Account löschst. Nach dem Ende der Laufzeit fällst du automatisch in die kostenlose Version zurück, kannst aber jederzeit wieder auf Super Duolingo upgraden.