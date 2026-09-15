Vokabeln aus dem Mund echter Muttersprachler oder ein Lernsystem, das dich mit Punkten, Streaks und kleinen Erfolgserlebnissen bei der Stange hält: Memrise und Duolingo gehören zu den bekanntesten Sprachlern-Apps überhaupt, verfolgen dabei aber zwei fast gegensätzliche Philosophien. Die eine App wurde in London aus der Wissenschaft der Gedächtnistechnik geboren, die andere in Pittsburgh mit dem Anspruch, Sprachbildung für die ganze Welt kostenlos zu machen.

In diesem Vergleich zeige ich dir, wo genau sich beide Apps unterscheiden: bei der Lernmethode, beim Sprachangebot, beim Preis und bei der Frage, für wen sich welche App tatsächlich lohnt. Am Ende weißt du, ob dich eher die Videoclips echter Sprecher oder ein durchgetaktetes Punktesystem ans Ziel bringen.

Memrise vs. Duolingo: das Wichtigste auf einen Blick

Kurz gesagt: Die Kernfrage lautet: echte Videos von Muttersprachlern (Memrise) oder Gamification (Duolingo)? Memrise setzt auf Tausende Videoclips echter Sprecherinnen und Sprecher sowie ein wissenschaftlich fundiertes Wiederholungssystem – ideal, wenn du Aussprache und Alltagssprache im Ohr haben willst. Duolingo punktet mit dem größten kostenlosen Sprachangebot am Markt, einem spielerischen Punkte- und Liga-System und einem KI-Tutor – die bessere Wahl, wenn dich tägliche Motivation und ein riesiges Sprachenangebot überzeugen.

Memrise und Duolingo im direkten Vergleich

Diese Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen, bevor wir im Detail auf beide Apps eingehen.

Kriterium Memrise Duolingo Gründungsjahr 2010 (London) 2011 (Pittsburgh) Nutzerzahl über 60 Millionen über 100 Millionen monatlich aktiv Sprachen gesamt 35 kuratierte Kurse über 40 Sprachen Sprachen ab Deutsch 9 Sprachen 8 Sprachen Lernmethodik Videoclips von Muttersprachlern, Spaced Repetition Gamification, adaptiver Algorithmus, KI-Tutor „Max“ Maximales Sprachniveau ca. A2, mit Ausdauer B1 je nach Sprache bis B2 (Englisch) Kostenlose Version eingeschränkt, ohne Videos alle Kurse gratis, mit Werbung & Herzen-Limit Einstiegspreis Abo ab ca. 6,99 €/Monat (Jahresabo) ab ca. 7,49 €/Monat (Jahresabo) Besonderheit über 50.000 Video-Clips, KI-Chat „MemBot“ Ligen & Streaks, Familien-Abo, Podcasts

Bei der Sprachenzahl liegt Duolingo insgesamt vorn, ab Deutsch als Ausgangssprache nehmen sich beide Apps aber kaum etwas. Preislich unterscheiden sich Memrise und Duolingo im Jahresabo nur um wenige Cent im Monat – der eigentliche Unterschied liegt in der Methode.

Memrise: Sprachenlernen mit echten Videos

Ed Cooke und Ben Whately gründeten Memrise 2010 in London – ursprünglich als Werkzeug für Gedächtnistechniken, nicht als reine Sprach-App. Diese Herkunft merkst du bis heute: Im Zentrum steht die Spaced-Repetition-Methode, bei der dir Vokabeln genau dann erneut gezeigt werden, wenn du kurz davor bist, sie zu vergessen. Eine im Fachjournal Nature Reviews Neuroscience veröffentlichte Untersuchung stützt diesen Ansatz – verteiltes Lernen verankert Wissen nachweislich besser im Langzeitgedächtnis als Pauken am Stück.

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal sind aber die über 50.000 kurzen Videoclips, in denen echte Muttersprachlerinnen und Muttersprachler Sätze in alltäglichen Situationen sprechen – auf dem Markt, im Café, beim Small Talk mit Nachbarn. So hörst du von der ersten Lektion an reale Akzente, natürliches Sprechtempo und Umgangssprache statt einer glatten Computerstimme. Ergänzt wird das durch den KI-Chatbot „MemBot“, mit dem du freie Unterhaltungen zu über 100 Alltagsthemen üben kannst, sowie durch die „Immerse“-Funktion, die dich in simulierte Gesprächssituationen versetzt.

Technisch bietet Memrise eine solide Spracherkennung und im Pro-Abo einen Offline-Modus zum Herunterladen von Lektionen und Videos. Gamification-Elemente wie Punkte und Lernsträhnen gibt es zwar, sie stehen aber klar im Hintergrund – der Fokus liegt auf Inhalt statt auf Spielmechanik. Wer allerdings Wert auf ausführliche Grammatikerklärungen legt, wird hier wenig finden: Regeln vermittelt Memrise fast ausschließlich implizit über Wiederholung.

Bei den Sprachen bleibt Memrise überschaubar: 35 kuratierte Kurse insgesamt, davon 9 mit Deutsch als Ausgangssprache – darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Russisch und Türkisch. Wer Dänisch, Polnisch oder Griechisch lernen möchte, findet hier nichts. Realistisch bringt dich Memrise auf ein solides A2-Niveau, mit viel Ausdauer teils bis B1 – für ein offizielles Zertifikat oder tiefere Grammatikkenntnisse reicht das allein nicht aus.

Preislich gibt es die kostenlose Basisversion ohne Videos und Offline-Funktion, dazu Memrise Pro als Monatsabo für rund 17,99 €, im Jahresabo für etwa 84 € (6,99 €/Monat) oder als einmaliger Lifetime-Zugang für ca. 249,99 €. Alle Abo-Stufen schalten sämtliche 35 Sprachen gleichzeitig frei, eine 7-tägige kostenlose Testphase ist auf allen Plattformen inklusive.

Am besten eignet sich Memrise für alle, die sich schnell auf eine Reise vorbereiten, echte Aussprache im Ohr haben wollen und lieber mit Bildern und Klang als mit Grammatikregeln lernen.

Duolingo: Sprachenlernen als tägliches Spiel

Luis von Ahn und Severin Hacker gründeten Duolingo 2011 in Pittsburgh mit einem klaren Ziel: Sprachbildung sollte für jeden kostenlos zugänglich sein. Über 100 Millionen Menschen nutzen die App inzwischen monatlich – damit ist Duolingo die mit Abstand größte Sprachlern-App der Welt. Statt auf Videomaterial setzt Duolingo konsequent auf Gamification: Erfahrungspunkte, Ligen mit anderen Lernenden, Lernsträhnen und kleine Belohnungen sollen dich Tag für Tag zurück in die App holen – und das gelingt nachweislich.

Seit 2024 folgt der Lernpfad einem festen, linearen Curriculum mit über 300 Lektionseinheiten für beliebte Sprachen wie Spanisch oder Französisch. Der hauseigene Algorithmus namens „Birdbrain“ passt den Schwierigkeitsgrad automatisch an deine Fehlerquote an – häufen sich Fehler bei Verben, bekommst du gezielt mehr Übungen dazu. Mit „Duolingo Max“ gibt es zusätzlich einen KI-Tutor namens „Max“, der freie Rollenspiele und ausführliche Erklärungen anbietet, aktuell allerdings nur für Englisch und Spanisch sowie ausschließlich auf iOS.

Ergänzt wird das Kernprogramm durch Podcasts in mehreren Sprachen, interaktive Kurzgeschichten sowie seit 2025 sogar eigene Mathe- und Musikkurse. Eine einzelne Lektion dauert mit rund 15 Aufgaben etwa 3 bis 5 Minuten – perfekt für kurze Lerneinheiten zwischendurch. Wer allerdings gerne frei zwischen Themen springt, könnte sich vom strikt linearen Aufbau eingeengt fühlen.

Beim Sprachangebot spielt Duolingo in der Königsklasse: über 40 Sprachen stehen zur Auswahl, darunter Exoten wie Irisch, Walisisch oder sogar Klingonisch. Ab Deutsch als Ausgangssprache sind es 8 direkt verfügbare Sprachen, für die volle Auswahl brauchst du Englisch als Basis. Je nach Sprache erreichst du mit Duolingo ein höheres Niveau als mit Memrise – bei Englisch etwa bis B2, bei den meisten anderen Sprachen bis B1.

Die kostenlose Version ist die großzügigste am Markt: Alle Kurse und Sprachen lassen sich komplett gratis nutzen, eingeschränkt wird nur durch Werbeeinblendungen und ein Herzen-System, das Fehler in der App-Version begrenzt (auf duolingo.com entfällt dieses Limit). Wer mehr will, zahlt für Super Duolingo 16,49 €/Monat oder im Jahresabo 89,88 € (7,49 €/Monat), für Duolingo Max mit KI-Tutor 29,99 €/Monat. Besonders attraktiv: das Familien-Abo für 19,99 €/Monat, das bis zu 6 Personen abdeckt und sich damit schon ab zwei Nutzern lohnt.

Duolingo eignet sich damit besonders für alle, die spielerisch motiviert bleiben wollen, ein möglichst breites Sprachangebot suchen oder gemeinsam als Familie lernen.

Für wen lohnt sich Memrise, für wen Duolingo?

Deine Entscheidung hängt vor allem davon ab, was dich beim Lernen antreibt und wofür du die neue Sprache brauchst.

Memrise passt zu dir, wenn du dich auf eine Reise vorbereitest und schnell alltagstaugliche Sätze brauchst, du echte Aussprache und Umgangssprache statt Lehrbuchdeutsch hören willst, oder du mit Videos und Bildern statt mit Grammatikregeln lernst.

du dich auf eine Reise vorbereitest und schnell alltagstaugliche Sätze brauchst, du echte Aussprache und Umgangssprache statt Lehrbuchdeutsch hören willst, oder du mit Videos und Bildern statt mit Grammatikregeln lernst. Duolingo passt zu dir, wenn dich ein spielerisches Belohnungssystem motiviert, du kostenlos in eine möglichst große Auswahl an Sprachen hineinschnuppern willst, oder du als Familie gemeinsam und günstig lernen möchtest.

Wer beide Stärken kombinieren will, muss sich übrigens nicht festlegen: Die kostenlosen Versionen reichen aus, um beide Apps parallel auszuprobieren und selbst zu spüren, welche Methode besser zu deinem Lerntyp passt.

Häufig gestellte Fragen zu Memrise und Duolingo im Vergleich

Fazit: Memrise oder Duolingo?

Memrise und Duolingo lösen dieselbe Aufgabe auf komplett unterschiedliche Weise. Memrise bringt dir Sprache so nah, wie sie tatsächlich gesprochen wird: über echte Videoclips, Akzente und Alltagssituationen. Duolingo verwandelt das Lernen in ein tägliches Spiel, das dich über Punkte, Ligen und Streaks bei der Stange hält – mit dem größten kostenlosen Angebot am Markt.

Willst du dich auf eine Reise vorbereiten oder echtes Sprachgefühl entwickeln, ist Memrise die bessere Wahl. Suchst du ein breites Sprachangebot, eine starke Gratis-Version oder eine Lösung für die ganze Familie, punktet Duolingo. Am ehrlichsten testest du beide Apps einfach selbst – die kostenlosen Versionen reichen für einen fundierten ersten Eindruck.