Zwei Apps, zwei Philosophien: Die eine schickt dich durch spielerische Drei-Minuten-Lektionen, die andere wirft dich direkt in echte Podcasts, Artikel und Bücher. Wer zwischen LingQ und Duolingo schwankt, vergleicht in Wahrheit zwei fast entgegengesetzte Lernmethoden – nicht einfach zwei ähnliche Apps mit unterschiedlichem Design.

Duolingo ist mit weit über 130 Millionen monatlich aktiven Nutzerinnen und Nutzern die mit Abstand meistgenutzte Sprachlern-App der Welt und lebt von Gamification: Streaks, Punkte, kurze Lektionen, ein Maskottchen, das dich fast täglich erinnert. LingQ tickt anders. Die 2007 vom Polyglotten Steve Kaufmann gegründete Plattform verzichtet fast komplett auf Spielmechaniken und setzt stattdessen auf sogenanntes Input-Learning: Du liest und hörst massenhaft authentische Inhalte und lernst Vokabeln dabei fast nebenbei. In diesem Vergleich erfährst du, wie sich beide Ansätze in der Praxis unterscheiden, was dich Sprachen, Preise und Features konkret kosten – und für welchen Lerntyp sich welche App tatsächlich lohnt.

LingQ vs. Duolingo: das Wichtigste in Kürze

Kurz-Fazit: Duolingo eignet sich am besten für den Einstieg – kostenlos, kurzweilig und mit klarem Lernpfad. LingQ zahlt sich vor allem für Fortgeschrittene ab B1 aus, die ihr Sprachgefühl mit echten Texten, Podcasts und Videos schärfen wollen. Wer beides kombiniert, deckt die größte Bandbreite an Lernbedürfnissen ab.

Lernansatz: LingQ setzt auf Lesen & Hören authentischer Inhalte, Duolingo auf gamifizierte Kurzübungen.

LingQ setzt auf Lesen & Hören authentischer Inhalte, Duolingo auf gamifizierte Kurzübungen. Sprachen: LingQ bietet rund 50 Sprachen (alle auch ab Deutsch), Duolingo 42 Sprachen (nur 8 ab Deutsch).

LingQ bietet rund 50 Sprachen (alle auch ab Deutsch), Duolingo 42 Sprachen (nur 8 ab Deutsch). Preis: Duolingo hat die deutlich großzügigere Gratis-Version, LingQ ist im Abo etwas günstiger als Duolingos Premium-Stufe Max.

Duolingo hat die deutlich großzügigere Gratis-Version, LingQ ist im Abo etwas günstiger als Duolingos Premium-Stufe Max. Für wen: LingQ für Fortgeschrittene und Polyglotte, Duolingo für Einsteiger, Gelegenheitslerner und Familien.

LingQ für Fortgeschrittene und Polyglotte, Duolingo für Einsteiger, Gelegenheitslerner und Familien. Pluspunkt: LingQ – riesige Bibliothek mit Import-Funktion für eigene Inhalte. Duolingo – KI-Tutor und Spracherkennung inklusive.

LingQ und Duolingo im direkten Vergleich

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Fakten zu LingQ und Duolingo gegenüber – von der Gründung über das Sprachangebot bis zum Preis.

Kriterium LingQ Duolingo Gründung 2007, Steve Kaufmann 2011, Luis von Ahn & Severin Hacker Lernmethodik Input-basiert: Lesen & Hören authentischer Texte Gamifizierte Kurzlektionen mit festem Lernpfad Sprachanzahl ca. 50 Sprachen 42 Sprachen (davon 8 ab Deutsch) Sprachniveau A1–C2, Schwerpunkt ab B1 A1–B2 Lektionsdauer 15–60 Minuten, frei wählbar 3–5 Minuten pro Lektion Gratis-Version Ja, stark limitiert (20 gespeicherte Wörter) Ja, voller Kursinhalt mit Werbung Günstigstes Abo ab ca. 8,99 $/Monat (24-Monats-Abo) ab 7,49 €/Monat (Jahresabo Super Duolingo) KI-Funktionen KI-Tutor seit 2024 KI-Tutor „Duolingo Max” auf GPT-4-Basis Eigene Inhalte importieren Ja – Texte, Videos, E-Books Nein Familienplan Nicht verfügbar Ab 10,25 €/Monat für bis zu 6 Personen

Auf den ersten Blick wirkt Duolingo günstiger und zugänglicher, LingQ dagegen anspruchsvoller und sprachlich breiter aufgestellt. Wie sich das in der Praxis anfühlt, zeigen die beiden folgenden Abschnitte im Detail.

LingQ: Sprachenlernen durch echte Inhalte

LingQ verzichtet bewusst auf einen klassischen Kurspfad mit vorgegebenen Lektionen. Stattdessen wählst du selbst aus einer riesigen, nach Schwierigkeit sortierten Bibliothek: Dialoge für Einsteiger, Nachrichtenartikel, Kurzgeschichten, Podcasts und sogar importierte YouTube-Videos mit Transkript. Die zugrunde liegende Idee stammt aus der Linguistik: Du eignest dir eine Sprache am effektivsten an, indem du sie in großen Mengen liest und hörst – nicht, indem du isolierte Grammatikregeln paukst.

Praktisch läuft das so ab: Du öffnest einen Text mit Audiospur, liest Satz für Satz mit und klickst auf jedes unbekannte Wort. LingQ speichert es automatisch mit Übersetzung als sogenannten „LingQ” und wiederholt es dir anschließend per Spaced-Repetition-System in wachsenden Abständen. Ergänzend gibt es Lückentexte, Multiple-Choice-Aufgaben und ein digitales Karteikarten-System. Seit 2024 steht zusätzlich ein KI-Tutor für schriftliche und mündliche Übungen bereit, wenngleich klassische Sprechübungen mit automatischer Aussprachekontrolle bei LingQ nach wie vor die Ausnahme bleiben.

Der größte Trumpf der App ist die Import-Funktion: Über eine Browser-Erweiterung lassen sich beliebige Webseiten, E-Books oder Videos mit Untertiteln als eigene Lektion einbinden. So kannst du praktisch jeden Text im Netz zum Lernmaterial machen – ein Feature, das kaum eine andere Sprachlern-App in dieser Form bietet. Insgesamt deckt LingQ etwa 50 Sprachen ab, darunter auch weniger verbreitete wie Ukrainisch, Persisch oder Katalanisch, und das durchgehend auch mit Deutsch als Ausgangssprache.

Preislich bewegt sich LingQ zwischen 8,99 und 22,50 US-Dollar pro Monat, je nach Laufzeit und gewählter Stufe – Premium Plus bringt zusätzlich Korrekturen durch echte Tutorinnen und Tutoren mit. Ein Vorteil: Das Abo gilt für sämtliche verfügbaren Sprachen gleichzeitig, sodass Mehrsprachigkeit keinen Aufpreis kostet. Die kostenlose Version ist dagegen kaum alltagstauglich, weil sie auf gerade einmal 20 gespeicherte Wörter begrenzt ist.

Kritisch anzumerken bleibt die Bedienoberfläche: Sie wirkt im Vergleich zu modernen Apps eher funktional als poliert, und wer komplett ohne Vorkenntnisse startet, kann sich in der offenen Struktur schnell verloren fühlen. LingQ ist deshalb weniger ein Einsteiger-Tool als ein Werkzeug für alle, die bereits ein Sprachfundament besitzen und es gezielt ausbauen wollen.

LingQ eignet sich am besten für: Lernende ab dem Niveau A2/B1, die ihr Hör- und Leseverständnis mit echten Inhalten vertiefen wollen, sowie für Polyglotte, die mehrere Sprachen parallel in einem einzigen Abo abdecken möchten.

Duolingo: Sprachenlernen als tägliche Gewohnheit

Duolingo verfolgt den entgegengesetzten Weg: klare Struktur statt freier Auswahl. Du startest in Section 1, Unit 1, und arbeitest dich durch Hunderte kurze Lektionen von je drei bis fünf Minuten. Jede Einheit dreht sich um ein Alltagsthema – etwa „Im Restaurant” oder „Vergangenheit” – und kombiniert rund 15 Aufgaben: Sätze übersetzen, Wörter dem passenden Bild zuordnen, Hörverständnis, Lückentexte und Sprechübungen mit Spracherkennung. Grammatik wird dabei selten explizit erklärt, sondern eher intuitiv über wiederkehrende Muster vermittelt.

Was Duolingo von reinen Lern-Apps abhebt, ist die konsequente Gamification: Tagesstreaks, XP-Punkte, Ranglisten mit anderen Nutzerinnen und Nutzern sowie Erfolge sorgen für einen spielerischen Sog, der viele Menschen über Monate bei der Stange hält. Seit 2023 ergänzt „Duolingo Max” das Angebot um einen GPT-4-basierten KI-Tutor: Du kannst Konversationen führen und bekommst über die Funktion „Explain My Answer” eine automatische Fehlererklärung, die seit 2026 sogar allen Nutzenden kostenlos zur Verfügung steht.

Insgesamt bietet Duolingo 42 Sprachen an – allerdings hängt das Angebot stark von deiner Ausgangssprache ab. Mit Englisch als Basis öffnen sich über 40 Kurse, darunter Kuriositäten wie Hoch-Valyrisch. Startest du dagegen mit Deutsch, bleiben nur acht Zielsprachen übrig: Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Koreanisch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch. Für exotischere Sprachen musst du also erst auf Englisch als Interface-Sprache umstellen.

Preislich ist Duolingo die zugänglichere Option: Die kostenlose Version bietet bereits vollständigen Zugriff auf alle Kursinhalte, wenn auch mit Werbung und einem Herzen-System, das dich nach fünf Fehlern erst einmal ausbremst. „Super Duolingo” entfernt beides und kostet im Jahresabo umgerechnet 7,49 Euro monatlich, „Duolingo Max” mit KI-Tutor liegt bei 14,99 Euro im Jahresabo. Besonders für Familien lohnt sich Duolingo: Ein Familienplan für bis zu sechs Personen ist bereits ab 10,25 Euro pro Monat und Person erhältlich – eine Option, die es bei LingQ gar nicht gibt.

Der Kompromiss dieser Struktur: Wer über das Mittelstufenniveau hinauswill, stößt bei Duolingo an eine Decke. Die Kurse enden faktisch bei B2, echte Grammatikvertiefung oder komplexere authentische Texte fehlen. Auch das Fehlen einer Import-Funktion für eigene Inhalte schränkt fortgeschrittene Lernende ein, die gezielt an einem Fachthema oder Hobby arbeiten möchten.

Duolingo eignet sich am besten für: absolute Einsteiger und Gelegenheitslerner, die mit kurzen Alltagssessions motiviert bleiben wollen, sowie für Familien, die mehrere Nutzerkonten günstig bündeln möchten.

Für wen lohnt sich LingQ, für wen Duolingo?

Die Entscheidung zwischen beiden Apps hängt weniger von der „besseren” App ab als von deinem aktuellen Sprachniveau und deinen Lerngewohnheiten. Bist du blutiger Anfänger, profitierst du von Duolingos festem Lernpfad: Die App erklärt dir implizit, wie Sätze aufgebaut sind, gibt sofortiges Feedback und lässt dich in kleinen, verdaulichen Schritten vorankommen. Fünf bis zehn Minuten am Tag reichen bereits, um sichtbare Fortschritte zu machen – ein realistisches Pensum für einen vollen Alltag.

Hast du dagegen schon Grundkenntnisse (etwa ab A2 oder B1) und willst dich nicht mehr mit isolierten Übungssätzen aufhalten, liefert LingQ den passenderen Rahmen. Die App verlangt mehr Eigeninitiative und mindestens 20 bis 30 Minuten am Stück, belohnt das aber mit echtem Kontakt zu Zielsprache und Kultur – über Nachrichten, Podcasts oder sogar Netflix-Untertitel, die du selbst importierst. Auch für Menschen, die mehrere Sprachen gleichzeitig lernen, spricht die Abo-Struktur von LingQ klar für sich, weil sämtliche Sprachen in einem einzigen Preis enthalten sind.

Ein Kompromiss, den viele erfahrene Sprachlernende längst gefunden haben: beide Apps parallel nutzen. Duolingo liefert den täglichen Kurzimpuls und die Struktur, LingQ das Eintauchen in echte Sprache, sobald die Grundlagen sitzen. Die beiden Ansätze schließen sich damit nicht aus, sondern ergänzen sich in unterschiedlichen Phasen deines Sprachenlernens.

Häufig gestellte Fragen zu LingQ und Duolingo im Vergleich

Ist LingQ oder Duolingo besser für absolute Anfänger geeignet? Für den Einstieg ist Duolingo die deutlich bessere Wahl. Die App führt dich über einen festen Lernpfad mit kurzen, klar abgegrenzten Lektionen und gibt sofortiges Feedback. LingQ setzt dagegen von Anfang an auf freies Lesen und Hören – ohne Vorkenntnisse wirkt das schnell überfordernd. Wer bei null beginnt, sollte deshalb zunächst mit Duolingo starten. Welche App bietet mehr Sprachen – LingQ oder Duolingo? LingQ führt mit rund 50 verfügbaren Sprachen, Duolingo kommt auf 42. Der entscheidende Unterschied zeigt sich aber erst bei der Ausgangssprache: Bei LingQ stehen dir nahezu alle Sprachen auch ab Deutsch offen, bei Duolingo sind es ab Deutsch nur acht Zielsprachen. Für seltenere Sprachen musst du bei Duolingo häufig erst das Interface auf Englisch umstellen. Was ist günstiger im Abo: LingQ Premium oder Duolingo Super? Im direkten Jahresvergleich liegt Duolingo leicht vorn: Super Duolingo kostet im 12-Monats-Abo umgerechnet etwa 7,49 Euro pro Monat, während LingQ Premium im 24-Monats-Abo bei rund 8,99 US-Dollar startet. Berücksichtigt man, dass Duolingos Gratis-Version bereits den kompletten Kursinhalt freigibt, ist Duolingo insgesamt die preisgünstigere Option – vor allem für Sparfüchse ohne Zahlungsbereitschaft. Kann ich bei LingQ eigene Texte oder Videos importieren? Ja, das gehört zu den Kernfunktionen von LingQ. Über eine Browser-Erweiterung lassen sich Webseiten, YouTube-Videos mit Untertiteln, E-Books und beliebige Texte importieren und automatisch in eine klickbare Lektion mit integriertem Wörterbuch umwandeln. Duolingo bietet eine vergleichbare Funktion nicht an – dort lernst du ausschließlich mit vorgefertigten Kursinhalten. Reicht Duolingo aus, um eine Sprache fließend zu sprechen? Nicht allein. Duolingo bringt dich strukturiert bis etwa auf B2-Niveau, für echte Gesprächsfähigkeit fehlen aber freies Sprechen mit Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern sowie komplexere Grammatik. Auch LingQ macht dich nicht automatisch „fließend“, stärkt dafür aber Lese- und Hörverständnis bis auf C2-Niveau. Für aktives Sprechtraining lohnt sich in beiden Fällen eine Ergänzung durch Tandempartner oder Tutoring-Plattformen.

Fazit: LingQ oder Duolingo?

Es gibt keinen pauschalen Gewinner – nur die passendere App für deine aktuelle Situation. Startest du bei null, holt dich Duolingo mit kurzen Lektionen, spürbarem Fortschritt und einer der besten Gratis-Versionen am Markt ab. Bewegst du dich bereits sicher in der Zielsprache und willst mit authentischen Texten, Podcasts und eigenen Inhalten weiterkommen, bietet LingQ genau die Tiefe, die dir Duolingo ab einem gewissen Punkt nicht mehr liefern kann.

Wer beide Apps über einen längeren Zeitraum kombiniert – Duolingo für den täglichen Kurzimpuls, LingQ für das intensive Eintauchen in echten Sprachgebrauch – nutzt die Stärken beider Systeme, statt sich künstlich auf eine Methode zu beschränken. Am Ende zählt vor allem eins: dass du regelmäßig dranbleibst, egal für welche der beiden Apps du dich entscheidest.