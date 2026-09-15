Eine Sprache lernst du entweder, indem du dich mittendrin ins kalte Wasser wirfst – oder indem dir jemand Schritt für Schritt den Weg zeigt. Genau diese beiden Philosophien treffen bei LingQ und Babbel aufeinander. LingQ lässt dich mit Podcasts, Nachrichtenartikeln und ganzen Buchkapiteln lernen und setzt darauf, dass du eine Sprache so aufnimmst, wie du es einst mit deiner Muttersprache getan hast. Babbel führt dich dagegen an der Hand durch fest getaktete Lektionen, in denen jeder Schritt vorgegeben ist.

Beide Anbieter wurden 2007 gegründet, könnten methodisch aber kaum weiter auseinanderliegen. Hinter LingQ steckt die Lernphilosophie des kanadischen Polyglotten Steve Kaufmann, der über 20 Sprachen spricht und überzeugt ist, dass dich massiver, verständlicher Input schneller voranbringt als Grammatikpauken. Babbel wuchs in Berlin zu einem der größten europäischen EdTech-Unternehmen heran und hat seither mehr als 25 Millionen Abonnements verkauft – mit dem gegenteiligen Ansatz: klar definierte Kurse statt freiem Experimentieren. Dieser Vergleich zeigt dir, wie sich beide Apps im Alltag schlagen und für wen sich welches Modell wirklich lohnt.

LingQ oder Babbel: die Kernfrage in Kürze

Kurz gesagt: Willst du in eine Sprache eintauchen und lernst am liebsten mit echten Podcasts, Artikeln und Videos, ist LingQ mit über 50 Sprachen dein Werkzeug. Brauchst du stattdessen einen roten Faden mit festen Lektionen, Ausspracheübungen und klaren Etappenzielen, bist du bei Babbels 14 durchgeplanten Sprachkursen richtig aufgehoben. In der Praxis kommst du am schnellsten voran, wenn du beide Ansätze kombinierst: Babbel für ein solides Fundament, LingQ für den Feinschliff und den Sprung in echte Alltagssprache.

LingQ vs. Babbel im direkten Vergleich

Diese Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen LingQ und Babbel zusammen, bevor wir beide Apps im Detail unter die Lupe nehmen.

Kriterium LingQ Babbel Gründungsjahr 2007 (Vancouver) 2007 (Berlin) Lernmethode Immersion durch authentische Inhalte Strukturierte Kurse, kommunikativer Ansatz Sprachangebot 50+ Sprachen 14 Sprachen Sprachniveaus Kein festes Limit, je nach Sprache bis C1/C2 A1–B2 (Englisch & Spanisch bis C1) Lektionsdauer Frei wählbar (5–60 Minuten) 10–15 Minuten Kostenlose Version Ja, stark begrenzt (max. 20 LingQs) Nein, nur die erste Lektion gratis Günstigster Preis ab 8,99 $/Monat (24-Monats-Abo) ab 8,99 €/Monat (Jahresabo) oder 299,99 € Lifetime Geld-zurück-Garantie Keine offizielle Garantie 20 Tage Sprechtraining Nur über separat buchbare Tutoren Integrierte Spracherkennung, optional Babbel Live Besonderheit Import eigener Texte, Videos & PDFs Live-Gruppenunterricht mit echten Lehrkräften

Schon diese Übersicht zeigt: LingQ punktet bei Vielfalt und Freiheit, Babbel bei Struktur und Verlässlichkeit. Wie sich das im Alltag konkret anfühlt, siehst du in den beiden folgenden Abschnitten.

LingQ: Sprachen lernen durch Immersion

LingQ funktioniert fundamental anders als klassische Lern-Apps: Statt vorgefertigter Dialoge bekommst du eine riesige Bibliothek aus echten Inhalten – Nachrichten, Podcast-Transkripte, Kurzgeschichten, YouTube-Untertitel. Gründer Steve Kaufmann stützt sich dabei auf die Input-Hypothese des Linguisten Stephen Krashen: Sprache entsteht demnach vor allem dann, wenn du verständlichen Input aufnimmst, der ein kleines Stück über deinem aktuellen Niveau liegt. Statt Vokabellisten auswendig zu lernen, liest und hörst du dich Stück für Stück durch immer anspruchsvollere Texte.

Praktisch sieht das so aus: Du öffnest einen Text in deiner Zielsprache, klickst jedes unbekannte Wort an und speicherst es als sogenannten „LingQ”. Das System wiederholt diese Wörter anschließend automatisch per Spaced Repetition – in Karteikarten, Lückentexten, Multiple-Choice-Aufgaben und Diktaten. Weil du die Audiodatei parallel zum Text abspielen kannst, trainierst du Lese- und Hörverständnis gleichzeitig, ganz ohne künstliche Dialoge.

Das größte Alleinstellungsmerkmal ist die Import-Funktion: Du kannst beliebige Webseiten, PDFs oder YouTube-Videos direkt in LingQ laden und in interaktive Lektionen verwandeln. Kombiniert mit einer Bibliothek von mehr als 100.000 Stunden Audio- und Textmaterial in über 50 Sprachen ergibt das ein Angebot, das kaum ein Wettbewerber in dieser Breite bietet. Die App läuft im Browser sowie als iOS- und Android-App, inklusive Offline-Modus für unterwegs; Gamification-Elemente wie Streaks gibt es zwar, spielen aber nur eine Nebenrolle.

Kostenlos kommst du bei LingQ nicht weit: Die Gratisversion erlaubt maximal 20 gespeicherte LingQs, danach musst du auf Premium upgraden. Im Monatsabo zahlst du 14,99 US-Dollar, im 12-Monats-Abo sinkt der Preis auf 10,00 $ pro Monat (119,99 $ gesamt), im 24-Monats-Abo auf 8,99 $ pro Monat (215,76 $ gesamt). Jedes Premium-Abo schaltet automatisch alle 50+ Sprachen frei. Eine offizielle Geld-zurück-Garantie fehlt zwar, in der Praxis reagiert der Support aber häufig kulant auf Rückerstattungswünsche.

Die Stärken liegen klar auf der Hand: ein riesiges Sprachangebot bis in Nischensprachen hinein, echte statt künstliche Inhalte und ein Vokabelsystem, das nachweislich hängen bleibt. Wer schon mit Babbel oder ähnlichen Kursen die Basics gelegt hat, findet bei LingQ genau die Herausforderung, die für den Sprung von B1 auf B2 oder C1 nötig ist.

Die Kehrseite: LingQ ist alles andere als selbsterklärend. Die Oberfläche wirkt technisch und wenig aufgeräumt, echte Sprechübungen fehlen komplett – wer aktiv sprechen will, muss zusätzlich Tutoren-Stunden buchen (etwa 5 bis 20 US-Dollar pro Stunde). Auch die Qualität der Community-Inhalte schwankt, weil nicht jeder Text redaktionell geprüft ist. Eignet sich am besten für: motivierte Selbstlerner ab Niveau A2/B1, die bereits ein Grundgerüst haben und dieses mit authentischem Material ausbauen wollen.

Babbel: Strukturierter Kursaufbau für Einsteiger

Babbel setzt genau dort an, wo LingQ Lerner ohne Vorkenntnisse überfordern könnte: mit einem klaren Fahrplan. Seit der Gründung 2007 in Berlin hat das Unternehmen über 25 Millionen Abonnements verkauft und gilt damit als eine der kommerziell erfolgreichsten Sprachlern-Apps Europas. Didaktisch verfolgt Babbel einen kommunikativen Ansatz: Du lernst Vokabeln und Grammatik nie isoliert, sondern immer eingebettet in realistische Gesprächssituationen, entwickelt von eigenen Sprachwissenschaftlern.

Jede Lektion dauert 10 bis 15 Minuten und folgt demselben bewährten Muster: neue Begriffe per Bildkarte einprägen, in Lückentexten anwenden, einen Dialog anhören und per Spracherkennung nachsprechen. Nimm als Beispiel eine Lektion zum Thema „Im Café”: Du lernst zuerst die passenden Begriffe, ordnest sie danach einem Gespräch zu, hörst zwei Muttersprachler bestellen und übst am Ende selbst laut mit. Der integrierte Wiederholungsmanager holt gelernte Vokabeln automatisch zum optimalen Zeitpunkt zurück, sodass du sie nicht wieder vergisst.

Technisch punktet Babbel mit einer soliden Spracherkennung, die deine Aussprache in Echtzeit bewertet, sowie zunehmend mit KI-gestützten, personalisierten Wiederholungen. Für alle, die echten Kontakt zu Muttersprachlern suchen, gibt es Babbel Live: moderierte Online-Gruppenklassen mit zertifizierten Lehrkräften gegen Aufpreis. Ergänzt wird das Angebot durch Podcasts, kleine Lernspiele und dedizierte Business-Englisch-Kurse für den Job.

Eine echte Gratisversion gibt es bei Babbel nicht – lediglich die erste Lektion jedes Kurses ist kostenlos, danach brauchst du ein Abo. Zur Wahl stehen ein 3-Monats-Abo für 17,99 €/Monat (53,97 € gesamt), ein 6-Monats-Abo für 13,99 €/Monat (83,94 € gesamt) und ein Jahresabo für 8,99 €/Monat (107,88 € gesamt). Wer langfristig plant, greift zum Lifetime-Zugang für einmalig 299,99 €, der sich nach etwa zweieinhalb Jahren rechnet. Auf alle Laufzeiten gewährt Babbel eine 20-tägige Geld-zurück-Garantie.

Der große Vorteil: Du weißt zu jedem Zeitpunkt genau, wo du stehst, und bekommst sofortiges Feedback zu deiner Aussprache. Die App wirkt modern und aufgeräumt, Lektionen lassen sich fürs Offline-Lernen herunterladen, und die kurze Taktung passt in fast jeden Alltag – von der Bahnfahrt bis zur Mittagspause.

Der Nachteil zeigt sich, sobald du ein solides Niveau erreicht hast: Mit nur 14 Sprachen fehlen dir exotischere Optionen, und die Kurse enden meist bei B2 – nur Englisch und Spanisch gehen bis C1. Weil die Übungsformate über alle Kurse hinweg ähnlich bleiben, kann sich nach vielen Monaten außerdem eine gewisse Routine breitmachen. Eignet sich am besten für: absolute Anfänger und alle, die vor einer Reise, einem Auslandsjob oder einem Sprachaustausch schnell verlässliche Grundlagen aufbauen wollen.

Für wen lohnt sich LingQ, für wen Babbel?

Die Entscheidung hängt weniger von der „besseren” App ab als von deinem aktuellen Sprachniveau und deinem Lerntyp. Startest du bei null, brauchst du zuerst ein Gerüst aus Grammatik, Grundvokabular und Satzstrukturen – genau das liefert Babbel in kleinen, verdaulichen Portionen mit direktem Feedback zur Aussprache. Auch wer feste Zeitfenster hat und lieber abhakt statt frei zu explorieren, ist mit Babbels linearem Aufbau besser bedient.

LingQ entfaltet seine Stärke dagegen erst, wenn du schon etwas Substanz mitbringst – ab etwa Niveau A2/B1. Wer sich nicht mehr mit Lehrbuchdialogen zufriedengeben will, sondern in echte Nachrichten, Podcasts oder Romane eintauchen möchte, findet bei LingQ das passende Werkzeug. Auch Polyglotte und alle, die mehrere Sprachen parallel oder nacheinander lernen wollen, profitieren vom riesigen Sprachangebot und der Import-Funktion für eigene Inhalte. Für Vielsprachige mit Interesse an selteneren Sprachen bleibt LingQ ohnehin fast konkurrenzlos.

In der Praxis schließen sich beide Wege übrigens nicht aus: Viele erfahrene Sprachenlerner starten mit Babbel, um schnell ein solides Fundament zu legen, und wechseln danach zu LingQ, um dieses Fundament mit echten Inhalten zu vertiefen. Wer beide Apps parallel testet, merkt oft schon nach ein bis zwei Wochen, welcher Ansatz besser zum eigenen Alltag passt.

Häufig gestellte Fragen zu LingQ und Babbel im Vergleich

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen LingQ und Babbel? LingQ setzt auf Immersion: Du lernst mit echten Podcasts, Nachrichtenartikeln und Videos, die du selbst importieren kannst, während ein Vokabelsystem unbekannte Wörter automatisch wiederholt. Babbel folgt einem festen Lehrplan mit kurzen, klar strukturierten Lektionen von 10 bis 15 Minuten, inklusive Spracherkennung und Wiederholungsmanager. Wer bereits Grundkenntnisse hat und frei explorieren will, ist bei LingQ richtig, wer einen roten Faden braucht, bei Babbel. Was kostet LingQ im Vergleich zu Babbel? LingQ kostet im Monatsabo 14,99 US-Dollar, im 12-Monats-Abo 10,00 $ pro Monat (119,99 $ gesamt) und im 24-Monats-Abo 8,99 $ pro Monat (215,76 $ gesamt). Babbel verlangt 17,99 € pro Monat im 3-Monats-Abo, 13,99 € im 6-Monats-Abo und 8,99 € im Jahresabo, dazu gibt es einen Lifetime-Zugang für einmalig 299,99 €. Beide Anbieter schalten mit jedem Abo automatisch alle Sprachen frei. Ist LingQ oder Babbel besser für Sprachanfänger geeignet? Für einen kompletten Neustart ist Babbel die deutlich bessere Wahl. Die Lektionen führen dich systematisch von A1 an, erklären Grammatik in kleinen Portionen und geben über die Spracherkennung sofort Feedback zur Aussprache. LingQ verzichtet dagegen komplett auf einen vorgegebenen Lernpfad und Grammatikerklärungen – ohne Vorkenntnisse fühlst du dich in der Bibliothek aus authentischen Texten schnell überfordert. Bietet LingQ oder Babbel das größere Sprachangebot? LingQ liegt hier klar vorn: Über 50 Sprachen stehen zur Auswahl, von gängigen Sprachen wie Spanisch oder Japanisch bis zu Nischensprachen. Babbel deckt 14 Sprachen ab, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch als Ausgangssprache. Wer eine seltenere Sprache lernen möchte, findet bei Babbel schlicht kein passendes Angebot und muss zu LingQ oder einem Spezialanbieter wechseln. Kann ich bei LingQ oder Babbel eigene Lerninhalte einbinden? Nur LingQ bietet eine Import-Funktion für eigene Inhalte: Du kannst Webseiten, PDFs oder YouTube-Videos mit Untertiteln direkt hochladen und daraus interaktive Lektionen erstellen lassen. So lernst du mit Themen, die dich wirklich interessieren, statt mit vorgegebenem Material. Babbel bietet diese Möglichkeit nicht, punktet dafür mit didaktisch durchdachten, von Sprachexperten entwickelten Kursinhalten. Welche App eignet sich besser für unterwegs, LingQ oder Babbel? Beide Apps bieten einen Offline-Modus für heruntergeladene Inhalte. Babbels kurze, in sich geschlossene Lektionen von 10 bis 15 Minuten passen ideal in eine Bahnfahrt oder Mittagspause und eignen sich für aktives Üben zwischendurch. LingQ punktet dagegen mit einer Playlist-Funktion für passives Hörtraining, etwa beim Pendeln oder Sport – für konzentriertes, aktives Lernen unterwegs ist Babbel im Alltag praktischer.

Fazit: LingQ oder Babbel?

LingQ und Babbel sind kein Duell zwischen einer guten und einer schlechten App, sondern zwischen zwei grundverschiedenen Wegen zum selben Ziel. LingQ setzt auf Freiheit, Umfang und echte Sprache – dafür musst du dich selbst motivieren und deinen Lernpfad aktiv gestalten. Babbel nimmt dich an die Hand, liefert Struktur und schnelles Feedback – kommt dafür an seine Grenzen, sobald du ein fortgeschrittenes Niveau erreichst oder eine seltenere Sprache lernen willst.

Wenn du unsicher bist: Fang mit der App an, die zu deinem aktuellen Niveau passt, und teste sie zwei bis drei Wochen lang im Alltag. Die beste Sprachlern-App bleibt am Ende die, die du tatsächlich täglich öffnest – ob mit Immersion oder mit festem Kursplan.