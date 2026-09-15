Zwei Sprachlern-Apps, zwei völlig verschiedene Philosophien: Die eine ist ein Spezialist, der sich auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch konzentriert und dir jede Grammatikregel erklärt, bevor du übst. Die andere ist ein Gamification-Gigant mit über 40 Sprachen, der Millionen Menschen weltweit täglich zum Lernen bringt. Genau deshalb lohnt sich ein direkter Vergleich zwischen LingoDeer und Duolingo: Wer beide Ansätze kennt, trifft die Wahl, die zum eigenen Lernstil und Sprachziel passt – statt einfach die App mit den meisten Downloads zu installieren.

Besonders bei asiatischen Sprachen zeigt sich der Unterschied deutlich: Während Duolingo Hiragana, Kanji oder Hangul eher nebenbei über Wiederholung vermittelt, baut LingoDeer sein gesamtes Kurskonzept um diese Schriftsysteme herum auf. In diesem Vergleich erfährst du, welche App bei Preisen, Sprachumfang, Methodik und Motivation vorn liegt – und für wen sich welche App am Ende wirklich lohnt.

LingoDeer oder Duolingo: das Wichtigste in Kürze

Kurz gesagt: Willst du gezielt Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch lernen und schätzt du klare Grammatikerklärungen samt Schriftzeichen-Training, ist LingoDeer die fundiertere Wahl. Suchst du dagegen Vielfalt bei den Sprachen, eine wirklich nutzbare Gratis-Version und ein Motivationssystem, das dich täglich zurückholt, liegst du mit Duolingo richtig. Für Fans ostasiatischer Sprachen bleibt LingoDeer der Spezialist mit dem größeren didaktischen Tiefgang.

Stärke von LingoDeer: Grammatikbasierter Kursaufbau mit Fokus auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch inklusive Kanji-, Hangul- und Kana-Training.

Grammatikbasierter Kursaufbau mit Fokus auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch inklusive Kanji-, Hangul- und Kana-Training. Stärke von Duolingo: Über 40 Sprachen, starke Gratis-Version und ein Gamification-System, das langfristig am Ball hält.

Über 40 Sprachen, starke Gratis-Version und ein Gamification-System, das langfristig am Ball hält. Preise: LingoDeer ab 4,17 €/Monat im Jahresabo, Duolingo kostenlos nutzbar, Premium ab 7,49 €/Monat.

LingoDeer ab 4,17 €/Monat im Jahresabo, Duolingo kostenlos nutzbar, Premium ab 7,49 €/Monat. Für asiatische Sprachen: LingoDeer liegt bei Japanisch, Koreanisch und Chinesisch klar vorn.

LingoDeer vs. Duolingo im Überblick

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen beiden Apps zusammen, bevor wir im Detail auf Methodik, Preise und Zielgruppen eingehen.

Kriterium LingoDeer Duolingo Gegründet 2017 2011 Sprachangebot ca. 20 Sprachen, Fokus Ostasien 42+ Sprachen weltweit Sprachniveau A1–B2 A1–B2, in Englisch teils C1 Lektionsdauer 10–20 Minuten 5–10 Minuten Methodik Grammatikbasiert, explizite Regeln Immersiv, Lernen durch Wiederholung Schriftzeichen-Training Hiragana, Katakana, Kanji, Hangul mit Strichreihenfolge Nur implizit, ohne systematisches Training Gratis-Version Nur erste Lektion je Einheit Alle Kurse nutzbar (mit Werbung, Herzen-System) Einstiegspreis ab 4,17 €/Monat (Jahresabo) ab 7,49 €/Monat (Super Duolingo, Jahresabo) KI-Funktionen Keine KI-Tutor (Duolingo Max), „Explain My Answer” Plattformen iOS, Android, Web iOS, Android, Web

Der Überblick zeigt: Duolingo gewinnt bei Reichweite, Gratis-Nutzung und technischen Extras, LingoDeer punktet mit einem strukturierteren Lernweg speziell für asiatische Sprachen. Wie sich das im Alltag anfühlt, zeigen die beiden folgenden Abschnitte.

LingoDeer im Test

LingoDeer ging 2017 mit einer klaren Mission an den Start: asiatische Sprachen so vermitteln, wie es klassischer Sprachunterricht tut – nur digital und in kleinen Schritten. Ein Team aus Linguisten und Sprachlehrern hat die App entwickelt, und das merkst du sofort am Aufbau: Jede Lektion beginnt mit einer kompakten Erklärung der Grammatikregel, statt dich direkt ins kalte Wasser zu werfen. Zielgruppe sind Einsteiger und leicht Fortgeschrittene, die Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch nicht nur nebenbei aufschnappen, sondern wirklich verstehen wollen, warum ein Satz so und nicht anders gebildet wird.

Ein Beispiel aus dem Koreanisch-Kurs verdeutlicht die Methode: Bevor du die Lektion „Im Café” startest, erklärt dir LingoDeer die Höflichkeitsendung „-요” anhand mehrerer Beispielsätze. Erst danach folgen Übungen wie Drag-and-Drop-Sätze, Hörverständnisaufgaben und kurze Dialoge zum Nachsprechen. Diese Reihenfolge – erst verstehen, dann anwenden – zieht sich durch den kompletten Kurs und erklärt, warum eine Lektion mit 10 bis 20 Minuten spürbar länger dauert als bei den meisten Konkurrenten.

Technisch punktet LingoDeer vor allem mit dem Schriftzeichen-Training: Hiragana, Katakana, Kanji und Hangul lernst du mit einer Animation, die dir die korrekte Strichreihenfolge zeigt, während du selbst auf dem Bildschirm nachzeichnest. Ein Offline-Modus erlaubt dir, Lektionen vorab herunterzuladen und unterwegs ohne Internetverbindung weiterzumachen. Spaced Repetition sorgt zusätzlich dafür, dass Vokabeln, die du häufiger falsch beantwortest, öfter wiederkehren – Gamification-Elemente wie Streaks gibt es zwar, sie stehen aber klar im Hintergrund.

Kostenlos kommst du bei LingoDeer nicht weit: Ohne Abo darfst du nur die erste Lektion jeder Einheit ausprobieren, danach ist Schluss. Wer dranbleiben will, wählt zwischen dem Monatsabo für 14,99 €, dem Quartalsabo für 29,99 € (rund 10 €/Monat) oder dem Jahresabo für 49,99 € – macht umgerechnet nur 4,17 € im Monat. Besonders attraktiv ist der Lifetime-Zugang für einmalig 79,99 €, der dir dauerhaften Zugriff auf sämtliche Sprachen sichert. Eine siebentägige Testphase ist bei den meisten Abos inklusive, sodass du vorab prüfen kannst, ob dir die Methode liegt.

Der Kompromiss: Mit rund 20 verfügbaren Sprachen bleibt das Angebot überschaubar, und wer Schwedisch, Niederländisch oder Griechisch sucht, wird hier nicht fündig. Auch KI-gestützte Konversationsübungen fehlen komplett. Wer dagegen konkret eine asiatische Sprache angehen will und Struktur einem spielerischen Ansatz vorzieht, bekommt mit LingoDeer das derzeit durchdachteste Angebot am Markt.

LingoDeer eignet sich am besten für: Einsteiger in Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch, die Grammatik von Anfang an verstehen statt nur nachahmen wollen.

Duolingo im Test

Duolingo verfolgt seit der Gründung 2011 durch Luis von Ahn und Severin Hacker ein anderes Ziel: Sprachenlernen für möglichst viele Menschen zugänglich machen, kostenlos und ohne Einstiegshürde. Mit über 133 Millionen monatlich aktiven Nutzern ist die App heute die meistgeladene Bildungs-App der Welt – börsennotiert seit 2021. Statt langer Erklärungen setzt Duolingo auf Immersion: Du lernst durch ständiges Wiederholen, Zuordnen und Ausprobieren, während ein adaptiver Algorithmus den Schwierigkeitsgrad automatisch an dein Tempo anpasst.

Im Japanisch-Kurs zeigt sich das deutlich: Statt einer Grammatikerklärung bekommst du einen Satz wie „猫が好きです” (Ich mag Katzen) vorgelegt, hörst die Aussprache eines Muttersprachlers und ordnest anschließend passende Satzbausteine zu. Warum die Satzstellung im Japanischen so funktioniert, musst du dir größtenteils selbst erschließen. Dafür sind die Lektionen mit 5 bis 10 Minuten angenehm kurz, und seit dem großen Update 2023 führt ein linearer Lernpfad statt eines verzweigten Skill-Baums durch den Kurs – ergänzt durch vertonte „Stories” mit kleinen interaktiven Entscheidungen.

Technisch ist Duolingo das deutlich größere Paket: Duolingo Max bringt einen KI-Tutor auf GPT-4-Basis mit, der Fehler erklärt und einfache Konversationen simuliert – bislang aber nur für ausgewählte Sprachen verfügbar. Seit 2026 steht zudem die Funktion „Explain My Answer” kostenlos zur Verfügung, die dir zumindest im Nachhinein erklärt, warum eine Antwort falsch war. Das Herzen-System begrenzt dich in der Gratis-Version auf fünf Fehler pro Session, danach heißt es warten oder Herzen sammeln.

Preislich ist Duolingo kaum zu unterbieten: Die Basisversion ist komplett kostenlos, alle 42+ Sprachen sind vollständig zugänglich – lediglich mit Werbeeinblendungen und dem erwähnten Herzen-Limit. Wer das loswerden und zusätzlich offline lernen möchte, zahlt für Super Duolingo 16,49 € im Monat oder 89,88 € im Jahr (rund 7,49 €/Monat). Duolingo Max mit KI-Tutor kostet 29,99 € monatlich, das Familien-Abo für bis zu sechs Personen liegt bei 19,99 € im Monat. Eine 14-tägige Testphase für Super Duolingo gibt dir die Möglichkeit, die Premium-Funktionen unverbindlich auszuprobieren.

Der Preis für diese Vielfalt: Grammatik bleibt oberflächlich, was gerade bei komplexen Sprachen wie Japanisch oder Koreanisch irgendwann an Grenzen stößt. Ein systematisches Schriftzeichen-Training mit Strichreihenfolge fehlt komplett, und die KI-Features sind noch nicht für alle Sprachen verfügbar. Wer aber mehrere Sprachen gleichzeitig ausprobieren, keinen Cent ausgeben und sich durch Punkte, Ligen und Streaks motivieren lassen will, findet in Duolingo weiterhin die zugänglichste Lösung.

Duolingo eignet sich am besten für: Sprachensammler und Einsteiger, die kostenlos mehrere Sprachen ausprobieren und sich über Gamification zum täglichen Üben motivieren lassen wollen.

Für wen lohnt sich LingoDeer, für wen Duolingo?

Die Entscheidung zwischen beiden Apps hängt weniger vom Budget als vom Lerntyp und der Zielsprache ab. Diese Übersicht hilft dir bei der Einordnung:

LingoDeer passt zu dir, wenn du gezielt Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch lernen willst, Grammatikregeln verstehen statt nur nachahmen möchtest und dir ein strukturiertes Schriftzeichen-Training wichtig ist.

du gezielt Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch lernen willst, Grammatikregeln verstehen statt nur nachahmen möchtest und dir ein strukturiertes Schriftzeichen-Training wichtig ist. LingoDeer passt zu dir, wenn du dich nicht von Ligen und Wettbewerben ablenken lassen willst, sondern konzentriert und in Ruhe lernst.

du dich nicht von Ligen und Wettbewerben ablenken lassen willst, sondern konzentriert und in Ruhe lernst. Duolingo passt zu dir, wenn du mehrere Sprachen parallel ausprobieren möchtest, ohne dafür zu zahlen – die Gratis-Version deckt alle Kurse vollständig ab.

du mehrere Sprachen parallel ausprobieren möchtest, ohne dafür zu zahlen – die Gratis-Version deckt alle Kurse vollständig ab. Duolingo passt zu dir, wenn dich Streaks, Punkte und der tägliche Wettbewerb mit Freunden zum Dranbleiben motivieren, auch wenn die Grammatikerklärungen dabei knapp bleiben.

Viele erfahrene Sprachlerner kombinieren inzwischen beide Apps bewusst: LingoDeer liefert die grammatikalische Basis und das Schriftsystem, Duolingo sorgt mit kurzen täglichen Einheiten für Wiederholung und Routine. Wer diese Kombination testen will, verliert nichts – beide Anbieter lassen sich parallel und unabhängig voneinander nutzen.

Häufig gestellte Fragen zu LingoDeer vs. Duolingo

Was unterscheidet LingoDeer grundsätzlich von Duolingo? LingoDeer erklärt dir Grammatikregeln aktiv, bevor du übst, und konzentriert sich auf asiatische Sprachen wie Japanisch, Koreanisch und Chinesisch inklusive Schriftzeichen-Training. Duolingo setzt dagegen auf implizites Lernen durch Wiederholung, deckt über 40 Sprachen ab und motiviert dich mit einem starken Gamification-System aus Streaks, Ligen und Punkten. Welche App ist besser, um Japanisch zu lernen? Für Japanisch liegt LingoDeer vorn. Die App erklärt dir grammatikalische Strukturen verständlich, führt Hiragana, Katakana und Kanji mit korrekter Strichreihenfolge ein und bereitet dich sogar auf den JLPT vor. Duolingo vermittelt Japanisch eher beiläufig über Wiederholung, ohne dir die Logik hinter den Sätzen im Detail zu erklären. Was kostet LingoDeer im Vergleich zu Duolingo? LingoDeer kostet im Jahresabo umgerechnet 4,17 € pro Monat (49,99 € jährlich), alternativ 14,99 € monatlich oder einmalig 79,99 € für einen Lifetime-Zugang. Duolingo ist in der Basisversion kostenlos; Super Duolingo kostet im Jahresabo rund 7,49 € pro Monat, Duolingo Max mit KI-Tutor 29,99 € monatlich. Reicht die kostenlose Version von Duolingo oder LingoDeer aus? Duolingos Gratis-Version ist deutlich großzügiger: Alle 42+ Sprachen sind vollständig nutzbar, lediglich mit Werbung und einem Herzen-System für Fehler. Bei LingoDeer ist ohne Abo nur die erste Lektion jeder Einheit kostenlos – für ernsthaftes Lernen führt hier kein Weg an einem Abo vorbei. Kann ich LingoDeer und Duolingo gleichzeitig nutzen? Ja, viele Lernende kombinieren beide Apps bewusst: LingoDeer liefert die Grammatikbasis und das Schriftsystem für Japanisch, Koreanisch oder Chinesisch, während Duolingo mit kurzen täglichen Lektionen für Routine und Wiederholung sorgt. Da beide Anbieter unabhängig voneinander funktionieren, lässt sich diese Kombination ohne Mehraufwand ausprobieren. Welche App eignet sich besser für Einsteiger ohne Vorkenntnisse? Absolute Anfänger kommen mit beiden Apps zurecht, allerdings mit unterschiedlichem Tempo: Duolingo führt dich in kurzen, spielerischen Schritten ein und eignet sich, wenn du erst einmal unverbindlich reinschnuppern willst. LingoDeer verlangt etwas mehr Geduld pro Lektion, dafür verstehst du von Anfang an, warum eine Sprache so funktioniert, wie sie funktioniert – ein Vorteil gerade bei grammatikalisch komplexen Sprachen wie Japanisch oder Koreanisch.

Fazit: LingoDeer oder Duolingo?

Ein klarer Sieger existiert hier nicht – nur zwei unterschiedliche Wege zum Ziel. LingoDeer überzeugt mit einem durchdachten, grammatikbasierten Kursaufbau und einem Schriftzeichen-Training, das speziell auf Japanisch, Koreanisch und Chinesisch zugeschnitten ist. Duolingo kontert mit einem riesigen Sprachangebot, der besten Gratis-Version am Markt und einem Motivationssystem, das dich zuverlässig zurückholt, selbst wenn Grammatik dabei zweitrangig bleibt.

Willst du eine asiatische Sprache mit echtem Verständnis für Grammatik und Schriftsystem lernen, führt an LingoDeer kaum ein Weg vorbei. Geht es dir um Vielfalt, ein Nullbudget und tägliche Motivation, ist Duolingo die naheliegendere Wahl. Am meisten holst du am Ende ohnehin heraus, wenn du beide Apps ausprobierst und für dich entscheidest, welcher Ansatz besser zu deinem Alltag passt.