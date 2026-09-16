Löwenanteil verkauft warme Mahlzeiten im Schraubglas: Deckel auf, Inhalt in die Pfanne oder in die Mikrowelle, nach wenigen Minuten steht das Essen auf dem Tisch. Bis dahin steht das Glas ungekühlt im Regal, laut Anbieter über ein Jahr lang. Kein Kühlschrankfach, kein Gefrierfach, keine Lieferung, die zu einer bestimmten Uhrzeit ankommen muss. Um den Preis dieser Bequemlichkeit drehen sich die meisten Löwenanteil Erfahrungen, und genau dort wird die Rechnung unübersichtlich. Ein Glas Löwenanteil kostet 9,49 Euro im Probierpaket, während der beworbene Portionspreis von 4,75 Euro nur dann gilt, wenn du eine Beilage dazu kochst und ein Glas auf zwei Portionen streckst.

Löwenanteil im Urteil: starke Nährwerte, teure Mahlzeit

An Nährwerten und Format gibt es wenig zu mäkeln. Das Format löst ein echtes Problem, denn ein Glas übersteht Wochen im Schreibtisch oder im Küchenregal und ist in drei Minuten warm, ohne dass du irgendwas planen musst. Die Nährwerte sind für ein Fertiggericht ungewöhnlich gut: Löwenanteil gibt für ein Glas bis zu 43 Gramm Eiweiß an, dazu 17 Gramm Ballaststoffe. Dazu kommt die Bio-Qualität, die der Anbieter selbst für sein Sortiment angibt und die die FAZ bestätigt: Die Zutatenlisten erfüllen laut dem Test die Kriterien der EG-Öko-Verordnung. Zusatzstoffe fand die FAZ, die die Gläser im April 2026 getestet hat, ebenfalls keine.

Der Knackpunkt ist der Preis, und zwar nicht der beworbene, sondern der, der auf deiner Rechnung landet. Wir halten Löwenanteil für eine gute Wahl, wenn du sonst mittags Essen holst und deine Mahlzeit vor allem viel Eiweiß liefern soll. Als tägliche Grundversorgung ist es teuer, und günstiger wird es nur, wenn du bereit bist, eine Beilage selbst zu kochen. Dazu kommt eine Informationslücke: Trustpilot zeigt für Löwenanteil derzeit keine Gesamtbewertung an, die 3.178 Einzelbewertungen bleiben aber sichtbar und überwiegend positiv.

Löwenanteil Probierpaket 12 Gläser für 113,89 Euro, das sind 9,49 Euro pro Glas. Ungekühlt haltbar, in drei Minuten warm, versandkostenfrei. Probierpaket ansehen

9,49 Euro pro Glas: die Rechnung hinter dem Portionspreis

Löwenanteil bewirbt seine Gerichte mit “schon ab 4,75 Euro pro Portion”. Diese Zahl bekommst du nicht dadurch, dass du irgendetwas günstiger einkaufst, sondern dadurch, dass aus einem Glas zwei Portionen werden. Löwenanteil schreibt das auf der eigenen Produktseite selbst dazu: mit einer Beilage wie Reis reicht ein Glas für zwei Portionen. Die Hälfte eines Glases aus dem Probierpaket kostet gerundet genau diese 4,75 Euro, die Rechnung geht also auf. Praktisch heißt sie aber, dass du kochst, portionierst und eine halbe Glasfüllung als Mahlzeit akzeptierst.

Kaufvariante Preis pro Glas Was dazu zu wissen ist Einzelnes Gericht 9,99 Euro Versand kostenlos erst ab 99 Euro Bestellwert Probierpaket mit 12 Gläsern 9,49 Euro (113,89 Euro statt 119,88 Euro) liegt über der Versandgrenze, kommt also versandkostenfrei Abo 1 Euro Abzug pro Gericht keine feste Mindestmenge, Einzelkauf bleibt möglich

Isst du ein Glas als komplette Mittagsmahlzeit, kostet dich diese Mahlzeit 9,49 Euro aus dem Probierpaket oder 9,99 Euro als Einzelbestellung, im Abo einen Euro weniger. Streckst du das Glas mit Reis oder Nudeln auf zwei Mahlzeiten, landest du bei 4,75 Euro pro Portion plus der Beilage, die du selbst gekocht und bezahlt hast. Beides sind ehrliche Zahlen, sie beantworten nur zwei verschiedene Fragen. Unsere Position: Rechne mit dem Glaspreis, solange du nicht sicher weißt, dass dir eine halbe Portion mit Reis reicht. Dann wird der Preis nicht schöner, aber du wirst nicht enttäuscht.

Genau diese Lücke ist auch der Grund, warum die FAZ die Gläser trotz guter Nährwerte als zu teuer einordnet. Wenn du wissen willst, wie sich ein Preis um zehn Euro pro Mahlzeit gegen andere eiweißreiche Fertiggerichte schlägt, lohnt der Blick auf unsere Übersicht zu High-Protein-Fertiggerichten.

Was in den Gläsern steckt und wie du sie warm machst

Das Glas ist der eigentliche Unterschied zu jedem gekühlten Abo. Es braucht keinen Strom, keinen Platz im Gefrierfach und keine Lieferung, die du entgegennehmen musst. Löwenanteil gibt eine Haltbarkeit von über einem Jahr bei Zimmertemperatur an und eine Zubereitungszeit von drei Minuten. Damit funktioniert es an Orten, an denen eine Kühlbox scheitert: im Büro, im Hotel, auf der Baustelle, in der Wohnung, in der ohnehin schon zu viel im Kühlschrank steht.

Zur Auswahl stehen 16 einzelne Gerichte, dazu Bundles wie das Probierpaket, das High-Protein-Pasta-Bundle und das Pasta-Duo. Die Bandbreite reicht von Classic Bolognese, Butter Chicken und Hühner-Frikassee bis zu Linsen Dal, African Bowl und Berglinseneintopf. Mindestens vier davon sind ausdrücklich vegan, nämlich Kichererbsen Curry, Chili Vegano, Linsen à la Provence und Veganes Gulasch. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, hat also eine Auswahl, muss sie aber gezielt zusammenstellen.

Was du dafür in Kauf nehmen musst, ist Nacharbeit am Geschmack. Die FAZ-Testerinnen und -Tester mussten die Gerichte selbst nachwürzen, und das passt zu einem Produkt, das ohne Zusatzstoffe auskommen will. Und eine Beilage kommt nicht mit: Im Glas ist das Gericht, nicht das Menü.

Tipp: Willst du ein Glas wirklich auf zwei Mahlzeiten strecken, füll die zweite Hälfte direkt nach dem Öffnen in eine Dose und stell sie in den Kühlschrank. Die Haltbarkeit von über einem Jahr gilt für das verschlossene Glas, nicht für ein angebrochenes im Regal.

Alternativen, wenn du keine Beilage kochen willst

Zwei Anbieter lösen genau das Problem, an dem Löwenanteil teuer wird: Sie liefern fertige Komplettgerichte, bei denen keine Beilage fehlt und nichts gestreckt werden muss. Factor steht vorn, weil es die Fitness-Ausrichtung von Löwenanteil am direktesten ersetzt, inklusive eigener Pläne für Eiweiß und Kalorien. Juit folgt für alle, die den niedrigsten Preis pro Gericht wollen und sich nicht auf ein Abo einlassen möchten. Beide werden gekühlt beziehungsweise tiefgekühlt geliefert, brauchen also anders als ein Glas festen Platz und einen Liefertermin.

Factor: fertige Gerichte mit Ernährungsplan

Factor ersetzt bei Löwenanteil vor allem den Zweck, nicht das Format. Statt eines Glases, das du mit Reis ergänzt, kommt ein fertiges Gericht mit Beilage, das gekühlt geliefert und in Minuten warm ist. Der Preis hängt an der Boxgröße: Bestellst du zwölf oder sechzehn Gerichte pro Woche, zahlst du 8,49 Euro pro Gericht. Bei acht Gerichten sind es 8,99 Euro, und bei nur fünf Gerichten steigt der Preis auf 10,46 Euro. Dazu kommen 5,99 Euro Liefergebühr pro Box.

Je kleiner du bestellst, desto teurer wird jedes einzelne Gericht, und in der kleinsten Box liegst du damit über dem Glaspreis von Löwenanteil. Das sind die Listenpreise, den Einführungsrabatt von 30 Prozent auf die erste Box und bis zu 20 Prozent auf die nächsten vier Boxen haben wir absichtlich herausgerechnet.

Relevant sind für dich vor allem zwei der fünf Ernährungspläne: Proteinreich mit mindestens 30 Gramm Eiweiß pro Gericht und 550 Kcal Max zum Abnehmen. Eine Mindestbestellung gibt es nicht, und das Abo lässt sich jederzeit pausieren, ändern oder kündigen. Die übrigen Pläne, das Wochenmenü und die Lieferdetails stehen in unserer ausführlichen Bewertung.

Juit: der günstigere Weg zur fertigen Mahlzeit

Juit ist die Antwort auf den Preis. Ab 5,94 Euro pro Gericht liegst du deutlich unter dem, was ein Glas kostet, und zwar ohne dass du eine Beilage dazukochen musst. Du bestellst 6, 8, 10 oder 12 Gerichte auf einmal, unter sechs geht nicht, und für den Versand kommen 5,99 Euro dazu. Auf ein Abo musst du dich dafür nicht einlassen, du kannst einmalig bestellen und es dabei belassen.

Der Unterschied zum Glas ist der Platz: Die Gerichte kommen gefroren und wollen ins Gefrierfach, laut Juit sind sie in acht Minuten fertig und enthalten keine Zusatzstoffe. Wenn du Löwenanteil vor allem wegen der Lagerung im Regal gekauft hast, ist das ein echter Rückschritt. Kaufst du wegen schneller, sauberer Mahlzeiten, ist es der bessere Deal.

Juit ohne Abo testen Ab 5,94 Euro pro Gericht, Boxen ab sechs Gerichten, in acht Minuten fertig. Einmalbestellung möglich, kein Abo nötig. Zu den Gerichten

Löwenanteil Erfahrungen: das sagen der FAZ-Test und die Kundenbewertungen

Die belastbarste unabhängige Quelle ist der Test der FAZ-Kaufkompass-Redaktion vom 15. April 2026. Das Urteil dort fällt zweigeteilt aus: nährstoffreich und ohne Zusatzstoffe, aber zu teuer. Die deutlichste Zahl aus diesem Test ist keine Nährwertangabe, sondern eine Kaufabsicht. Nur 2 von 15 Testern würden die Gläser privat kaufen. Beachte dabei den Zeitpunkt: Zum Testzeitpunkt kostete ein Glas 7,99 Euro, heute sind es 9,99 Euro einzeln. Der Preisvorwurf der FAZ trifft heute also härter als im April.

Auf der Kundenseite sieht es freundlicher aus. Bei Trustpilot stehen 3.178 Bewertungen zu loewenanteil.com, und sie fallen überwiegend positiv aus. Gelobt werden vor allem Geschmack und Handhabung. Auch von Käuferseite taucht dort die Beilagen-Frage auf: Eine Bewertung beschreibt, dass ein Glas für zwei Personen reicht, sobald man Reis oder Nudeln dazu macht. Eine Testredaktion und die Käuferseite kommen damit unabhängig voneinander zur gleichen Portionsrechnung.

Darüber hinaus wird die Quellenlage schnell dünn. Neben dem FAZ-Test gibt es im Wesentlichen einzelne Blogberichte von Privatpersonen und die Bewertungen im Shop. Eine unabhängige Testreihe, die mehrere Anbieter von Gerichten im Glas gegeneinander stellt, existiert bislang nicht. Wer also einen klaren Testsieger unter den Glas-Anbietern sucht, wird ihn nirgends finden, auch nicht hier.

Warum bei Trustpilot gerade keine Gesamtbewertung steht

Wenn du Bewertungen zu Löwenanteil suchst, stößt du auf eine Besonderheit, die auf keinem der Testblogs erklärt wird. Stand 2026-09-02 zeigt Trustpilot für loewenanteil.com keine Sternebewertung an. Als Begründung nennt die Plattform, dass die Bewertung des Unternehmens aufgrund eines Verstoßes gegen die Trustpilot-Richtlinien nicht verfügbar ist. Welche Richtlinie betroffen ist und was genau vorgefallen ist, sagt Trustpilot nicht, und wir spekulieren darüber nicht.

Was heißt das für deine Kaufentscheidung? Erstens: Die einzelnen Bewertungen bleiben sichtbar und lesbar, alle 3.178. Zweitens: Ein Sternedurchschnitt, den du mit anderen Anbietern vergleichen könntest, fehlt dir bei Löwenanteil momentan. Behandle das als fehlende Information, nicht als Urteil in eine der beiden Richtungen. Lies stattdessen die Bewertungen der letzten Wochen, achte dabei auf Aussagen zu Sättigung und Lieferung und gewichte den FAZ-Test höher, weil er nachvollziehbar dokumentiert ist.

Kaufen kannst du die Gläser nur im eigenen Shop

Die Frage, ob es Löwenanteil bei Rewe oder in einem anderen Supermarkt gibt, wird sehr häufig gestellt. Die ehrliche Antwort: Wir haben keinen Nachweis für einen Verkauf im Handel gefunden, und die eigene Website des Anbieters führt keine Einzelhändler auf. Andere Marken mit Gläsern und Dosen listen ihre Handelspartner offen auf, Löwenanteil tut das nicht. Geh also davon aus, dass die Bestellung über den eigenen Shop läuft, und plane nicht damit, ein Glas beim Wocheneinkauf mitzunehmen.

Praktisch hat das eine Konsequenz für den Preis. Weil der Versand erst ab 99 Euro Bestellwert kostenlos ist, ist eine kleine Bestellung von zwei oder drei Gläsern die schlechteste Variante. Das Probierpaket mit 12 Gläsern für 113,89 Euro liegt über der Grenze und kommt ohne Versandkosten. Wie sich so ein Einstiegspaket gegen andere Kennenlern-Angebote schlägt, zeigt unser Vergleich der Probierboxen.

Vier Punkte, die du vor der ersten Bestellung klären solltest

Rechne mit dem Glaspreis, nicht mit dem Portionspreis, solange du nicht weißt, ob dir eine halbe Glasfüllung mit Reis als Mahlzeit reicht. Fang klein an, aber nicht zu klein: Zwei Gläser einzeln bestellen kostet Versand, das Probierpaket nicht. Zwölf Gläser sind allerdings zwölf Chancen, dass dir ein Gericht nicht zusagt. Willst du dich nicht auf die zwölf beliebtesten Sorten verlassen, kannst du dir die 16 Einzelgerichte auch selbst zusammenstellen. Prüfe im Kundenkonto, wie du das Abo pausierst und beendest, bevor du es startest. Der Abzug von einem Euro pro Gericht ist nur etwas wert, wenn der Rhythmus zu dir passt. Wie das bei Lieferdiensten allgemein funktioniert, steht in unserem Überblick zum Kochbox-Abo. Halte Gewürze bereit. Wenn selbst eine Testredaktion nachsalzen musste, wirst du es auch tun, und das ist bei zusatzstofffreien Gerichten normal.

Der nächste Verwandte im Glas heißt Fittaste

Wenn dir das Format zusagt, der Preis aber nicht, ist Fittaste der naheliegendste Wechsel: ebenfalls eiweißreiche Gerichte im Glas, 12 bis 24 Monate haltbar, ab 6,39 Euro pro Mahlzeit, mit einer Starterbox aus 9 Gerichten und einem Abo, das mindestens zwei Lieferungen läuft. Eine Bio-Zertifizierung nennt Fittaste allerdings nicht, und genau dafür zahlst du bei Löwenanteil einen Teil des Aufpreises. Auch hier haben wir keinen Nachweis für einen Verkauf im Supermarkt gefunden. Den direkten Vergleich der beiden Glas-Anbieter samt Sortiment und Nährwerten führen wir in unserer Fittaste-Bewertung aus, deshalb bleibt es hier bei diesem Hinweis.

Fragen zum Löwenanteil

Ist Löwenanteil zu teuer?

Für eine ganze Mahlzeit aus einem Glas: ja, mit 9,49 Euro im Probierpaket und 9,99 Euro einzeln liegt Löwenanteil am oberen Rand des Marktes. Der beworbene Portionspreis von 4,75 Euro entsteht erst, wenn du eine Beilage kochst und ein Glas auf zwei Portionen aufteilst. Am günstigsten wird es, wenn du das Probierpaket mit dem Abo kombinierst, das einen Euro pro Gericht abzieht. Bio-Qualität und bis zu 43 Gramm Eiweiß rechtfertigen einen Aufpreis, nur eben nicht jeden. Fair ist der Preis vor allem im Vergleich zum Mittagessen unterwegs, nicht im Vergleich zu anderen Lieferdiensten.

Kann man Löwenanteil bei Rewe oder im Supermarkt kaufen?

Wir haben keinen Nachweis dafür gefunden, dass Löwenanteil im Einzelhandel verkauft wird, und der Anbieter nennt auf seiner Website keine Handelspartner. Bestellen kannst du die Gläser über den eigenen Shop, versandkostenfrei ab 99 Euro Bestellwert. Wenn du ein eiweißreiches Fertiggericht im Supermarkt suchst, wirst du dort eher bei Suppen, Eintöpfen und Bowls anderer Marken fündig.

Warum gibt es bei Trustpilot keine Bewertung für Löwenanteil?

Trustpilot zeigt für loewenanteil.com aktuell keine Gesamtbewertung an, Stand 2026-09-02. Die Plattform gibt dafür einen Verstoß gegen ihre Richtlinien als Grund an, nennt aber keine weiteren Details. Die 3.178 einzelnen Bewertungen bleiben sichtbar und sind überwiegend positiv. Für dich heißt das: Lies die Einzelbewertungen, aber verlass dich nicht auf einen Sternedurchschnitt, den es gerade nicht gibt.

Wie hat Löwenanteil im Test abgeschnitten?

Der FAZ-Kaufkompass hat die Gläser am 15. April 2026 getestet und sie als nährstoffreich und zusatzstofffrei, aber zu teuer bewertet. Nachwürzen mussten die Tester selbst, und nur 2 von 15 würden Löwenanteil privat kaufen. Ein Detail solltest du beim Lesen im Kopf behalten: Der Test rechnet noch mit 7,99 Euro pro Glas, dem Preis von damals.

Geht Löwenanteil auch ohne Abo?

Ja. Ein einzelnes Gericht kostet 9,99 Euro, eine feste Mindestmenge gibt es nicht, und das Probierpaket mit 12 Gläsern kannst du als Einmalkauf bestellen. Das Abo ist ein Preisnachlass von einem Euro pro Gericht, keine Voraussetzung. Wenn du nur ausprobieren willst, ob dir das Format zusagt, brauchst du es nicht.

Wer macht die besten Fertiggerichte im Glas?

Bei ungekühlt haltbaren Gläsern mit hohem Eiweißanteil bleiben in Deutschland vor allem Löwenanteil und Fittaste übrig, und Fittaste ist ab 6,39 Euro pro Mahlzeit der günstigere Einstieg. Einen unabhängigen Vergleichstest der beiden gibt es nicht, deshalb entscheidet in der Praxis der Geschmack. Wenn dir das Glas als Format nicht wichtig ist, bekommst du bei Factor und Juit mehr Mahlzeit für weniger Geld, weil dort die Beilage schon dabei ist.