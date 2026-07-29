Für die Woche vom 1. bis 7. August 2026 stehen im HelloFresh-Wochenmenü 79 Gerichte zur Wahl, und genau fünf davon tragen den Tag „Low Carb” (gezählt am 28. Juli, kurz vor dem Start dieser Lieferwoche). Das ist der ganze Umfang von HelloFresh Low Carb: eine schmale Spur im Standardmenü. Wie viele Kohlenhydrate in einer Portion stecken, verrät erst die Nährwerttabelle unter dem einzelnen Rezept. Und dort liegen die Werte innerhalb desselben Labels weiter auseinander, als das Wort Low Carb vermuten lässt.

Was „Low Carb” bei HelloFresh in Gramm heißt

Die vier Gerichte in der Tabelle stehen im Low-Carb-Rezeptarchiv von HelloFresh, nicht auf dem Menü der Augustwoche. Im Archiv veröffentlicht die Marke Nährwerte pro Portion dauerhaft, die Wochenkarten wechseln komplett. Es sind also vier andere Gerichte mit demselben Tag, abgelesen auf den Rezeptseiten von hellofresh.de am 28. Juli 2026. Auch bei den fünf Gerichten der Augustwoche stehen die Nährwerte pro Portion bereit, sichtbar allerdings erst im geöffneten Rezept und nicht auf der Karte im Wochenmenü:

Gericht Zeit kcal Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Fett Entenbrust in kräftiger Rotweinsoße 35 min 714 19,3 g 12,4 g 42,9 g 51,9 g Honig-Senf-Garnelensalat mit Avocado 10 min 495 22,6 g 18,6 g 22,3 g 34,2 g Zitronen-Fischfilet auf Spinat-Spiegel 30 min 519 40,5 g 28,9 g 35,8 g 23,2 g Karibischer Lachssalat mit Kiwi-Chili-Dressing 20 min 852 42,1 g 15,7 g 50,2 g 52,5 g

Zwischen 19,3 g und 42,1 g Kohlenhydraten pro Portion liegt der Faktor zwei, und beide Gerichte tragen dasselbe Label. Eine Obergrenze in Gramm nennt HelloFresh für „Low Carb” nirgends. Ein Gericht mit 42,1 g Kohlenhydraten ist nach keiner strengen Low-Carb-Definition kohlenhydratarm. Es ist ein normales Abendessen mit viel Eiweiß und viel Fett.

Gramm oder Energieanteil: zwei Maßstäbe, zwei Ergebnisse

Als Maßstab hilft der Richtwert der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Eine vollwertige Mischkost soll mehr als 50 Prozent der Energie aus Kohlenhydraten liefern. Beim Zitronen-Fischfilet stecken 40,5 g Kohlenhydrate hinter 519 kcal, das sind rund 31 Prozent der Energie. Damit liegt das Gericht klar unter dem Richtwert einer normalen Mischkost. Für eine ketogene Ernährung wäre es weit zu viel.

Umgekehrt greift auch der reine Blick auf die Gramm-Zahl zu kurz. Der karibische Lachssalat hat mit 42,1 g die meisten Kohlenhydrate der vier Gerichte, liegt an der Energie gemessen aber bei knapp 20 Prozent und damit niedriger als das Fischfilet, weil 52,5 g Fett die Kalorien auf 852 hochziehen. Leicht ist diese Portion also nicht. Am Verhältnis der Makronährstoffe gemessen bleibt sie kohlenhydratarm.

Wie wenig das Label allein aussagt, zeigt ein Gericht ohne Low-Carb-Tag. Die Schweinemedaillons in dunkler Zwiebelsoße kommen auf 583 kcal und 44 g Kohlenhydrate und sind nur mit „Kalorien im Blick”, „Thermomix” und „Family” markiert. 44 g gegen 42,1 g, das sind 1,9 g Unterschied zwischen einem Gericht ohne und einem mit Low-Carb-Tag. Austauschbar sind die Tags also nicht: „Kalorien im Blick” heißt nicht kohlenhydratarm, „Low Carb” nicht kalorienarm.

Kohlenhydratarm ist ein Filter, kein eigener Plan

HelloFresh Low Carb ist eine Ernährungspräferenz, die das Standardmenü einschränkt. Einen Low-Carb-Tarif oder eine separate Low-Carb-Box gibt es nicht, und damit auch keinen eigenen Preis. Du bestellst dieselbe Kochbox wie alle anderen. Was sie kostet, bestimmen allein Personenzahl und Rezeptzahl, die Ernährungsrichtung ändert daran nichts. Die komplette Staffelung rechnen wir bei den HelloFresh-Kosten durch.

Für „Low Carb” und „Kalorien im Blick” verlangt HelloFresh auch am einzelnen Gericht keinen Zuschlag. Der einzige Tag, an dem ein Aufpreis hängt, ist „PREMIUM”, und der lag in unserer Zählwoche auf 6 der 79 Gerichte. Wie hoch dieser Aufpreis ausfällt, zeigt HelloFresh erst nach dem Login an.

Aus dem Filter kommt eine Vorauswahl, von der du jederzeit abweichen kannst. Was die Marke insgesamt anbietet, steht in unserem Überblick zu HelloFresh.

Die Labels, wie HelloFresh sie schreibt

HelloFresh benutzt an drei Stellen drei verschiedene Sets. Im Konto stehen unter den Ernährungspräferenzen sechs Optionen:

Proteinreich

Kohlenhydratarm

Kalorienarm

Salzarm

Pflanzlich

Zuckerarm

Darunter liegen zehn Geschmacks-Vorlieben:

Fleisch & Gemüse

Familienfreundlich

Unter 650 Kalorien

Vegetarisch

Zeit sparen

Fisch & Gemüse

Fit & Vital

Vegan

Internationale Küche

Thermomix-geeignete Rezepte

Für kalorienbewusstes Kochen sind hier „Unter 650 Kalorien” und „Fit & Vital” die beiden relevanten Schalter.

Auf den Karten im Wochenmenü, nach denen du am Ende deine Box zusammenstellst, tauchen wieder andere Begriffe auf: Low Carb, Kalorien im Blick, High Protein, Viel Gemüse, Family, Schnell, Extra schnell, Vegetarisch, Vegan, Ohne Weizen und PREMIUM.

Für die kohlenhydratarme Auswahl heißt das: Im Konto stellst du „Kohlenhydratarm” ein, auf der Rezeptkarte steht danach „Low Carb”. Gemeint ist dieselbe Auswahl, nur an zwei Stellen anders benannt.

Drei weitere Namen zeigen in dieselbe Richtung, ohne dass HelloFresh erklärt, wie sie zusammenhängen: die Ernährungspräferenz „Kalorienarm”, die Geschmacks-Vorliebe „Unter 650 Kalorien” und der Karten-Tag „Kalorien im Blick”. Sichtbar am einzelnen Gericht ist nur der Tag, die beiden Einstellungen im Konto steuern lediglich die Vorauswahl.

So stellst du den Low-Carb-Filter ein

Melde dich im Konto an und öffne deine Menü-Vorlieben. Setze bei den Ernährungspräferenzen „Kohlenhydratarm”. Ergänze „Unter 650 Kalorien” oder „Fit & Vital”, wenn du zusätzlich auf Kalorien achtest. Speichere und wechsle ins Wochenmenü: Die Karten mit „Low Carb” und „Kalorien im Blick” sind jetzt deine Vorauswahl. Öffne jedes Gericht vor dem Bestätigen und lies die Nährwerte pro Portion.

„Kalorien im Blick”, „Unter 650 Kalorien” und High Protein

Der breitere Weg läuft über den kalorienbewussten Pool. Im eigenen Rezeptarchiv sammelt HelloFresh diese Gerichte als kalorienreduzierte Rezepte, als ausgewogene Rezepte und als gesunde Rezepte, im Wochenmenü erscheinen sie mit dem Tag „Kalorien im Blick”. Dieser Tag liegt auf gut jedem dritten Gericht, „High Protein” auf mehr als jedem zweiten. Damit lässt sich eine ganze Woche füllen, mit dem Low-Carb-Tag allein nicht.

Praktisch heißt das: „Kalorien im Blick” als Basisfilter, „High Protein” als zweites Kriterium, und die Kohlenhydrate liest du am einzelnen Rezept ab. Die Entenbrust aus der Tabelle zeigt, wie gut das zusammenlaufen kann, mit 42,9 g Eiweiß bei 19,3 g Kohlenhydraten. Was die fünf Low-Carb-Optionen für eine Wochenplanung bedeuten, steht weiter unten.

Alle Tags dieser Menü-Woche, gezählt

Die gesamte Verteilung der Karten-Tags auf die 79 Gerichte der Woche vom 1. bis 7. August 2026, gezählt am 28. Juli:

High Protein: 43

Viel Gemüse: 36

Schnell: 32

Kalorien im Blick: 29

Family: 21

Extra schnell: 17

Vegan: 16

Vegetarisch: 14

PREMIUM: 6

Low Carb: 5

Ein Gericht kann mehrere Tags tragen, die Summe liegt deshalb über 79. Low Carb steht in dieser Rangfolge an letzter Stelle, hinter jedem anderen Ernährungs- und Zeit-Tag. Kohlenhydratarm bleibt bei HelloFresh eine Nische.

Wo der Filter an seine Grenzen kommt

Fünf getaggte Gerichte decken keine ganze Haushaltswoche ab, sobald Wiederholungen nicht in Frage kommen. Bei vier Rezepten pro Woche sind vier der fünf Optionen schon vergeben, und in der Woche danach steht ein anderes Set auf dem Menü. Vor der Bestellung hilft deshalb nur der Blick ins aktuelle Menü, kein Prozentwert.

Die erste konkrete Lücke ist die vegetarische. In dieser Woche ist keines der fünf Low-Carb-Gerichte fleischlos, alle enthalten Fisch, Rind, Schwein oder Hähnchen. Fleischlos und kohlenhydratarm zusammen deckt HelloFresh damit praktisch nicht ab. Ohne Fleisch führt der Weg stattdessen über das vegetarische Angebot plus den kalorienbewussten Pool.

Die zweite: Der Tag schließt keine Beilage aus. Das BBQ Fisch-Päckchen trägt die Grillkartoffeln im Namen und trotzdem das Low-Carb-Label, weil HelloFresh relativ zum eigenen Menü einordnet und nicht gegen eine feste Gramm-Grenze. Einen Tag, der Nudeln, Reis oder Kartoffeln kennzeichnet, gibt es im Wochenmenü nicht. Ob eine Sättigungsbeilage im Rezept steckt, zeigt dir nur der Rezeptname oder die Nährwerttabelle.

Welche Anbieter konsequenter auf kohlenhydratarm ausgelegt sind, vergleichen wir in der Übersicht zu Low-Carb-Kochboxen.

Keto bei HelloFresh: keine eigene Linie im deutschen Menü

Eine Keto-Linie führt HelloFresh in Deutschland nicht. Der niedrigste Wert bei den getaggten Gerichten liegt bei 19,3 g Kohlenhydraten pro Portion, für eine ketogene Ernährung deutlich zu viel. Einzelne Keto-Rezepte stehen im schweizerischen Rezeptarchiv der Marke, im deutschen Wochenmenü gibt es dafür keine Kategorie.

Dazu weist HelloFresh Kohlenhydrate gesamt aus, dazu den Zuckeranteil, aber keine Ballaststoffe. Netto-Kohlenhydrate, die Kennzahl, mit der ketogen essende Leute rechnen, lassen sich aus dieser Tabelle nicht ableiten. Feste Obergrenzen gibt es innerhalb derselben Unternehmensgruppe nur bei Factor, dessen Keto-Linie auf maximal 15 g Kohlenhydrate pro Gericht festgelegt ist.

Factor Keto: Fertiggericht statt Kochbox

Factor stellt pro Woche 21 frische Gerichte zur Wahl, bestellt werden davon 5 bis 16 pro Lieferung. Sie wandern vier Minuten in die Mikrowelle, tiefgekühlt ist nichts. Bei acht Gerichten pro Woche liegt der Listenpreis bei 8,99 Euro pro Gericht, dazu kommen 5,99 Euro Liefergebühr. Wer wegen des Kochens zur Kochbox greift, tauscht genau das gegen Aufwärmen ein.

Factor: Keto-Gerichte mit fester Kohlenhydrat-Grenze Die Keto-Linie deckelt jedes Gericht bei maximal 15 g Kohlenhydraten. Aus 21 Gerichten pro Woche wählst du 5 bis 16 aus, aufgewärmt statt gekocht. Factor-Keto-Gerichte ansehen

Ist HelloFresh gut zum Abnehmen?

Ein Diätprogramm ist die Kochbox nicht, und HelloFresh verkauft sie auch nicht als eines. Was der Dienst steuert, ist die Portionsgröße. Du bestellst Rezepte für zwei, drei oder vier Personen, und genau so viele Portionen kommen abgezählt in der Box. Wer allein aus einer Zwei-Personen-Box isst, hebelt diese Kontrolle wieder aus.

Eine Kalorienvorgabe gibt es dagegen nirgends, nur eine einzige Einstellung nennt überhaupt eine Zahl: „Unter 650 Kalorien” setzt eine Obergrenze pro Portion, nicht pro Tag und nicht pro Box. Für den Karten-Tag „Kalorien im Blick” veröffentlicht HelloFresh keinen Schwellenwert, und der Low-Carb-Tag deckelt Kalorien ohnehin nicht, wie die Werte weiter oben zeigen.

Dazu deckt die Box bei vier Rezepten pro Woche nur einen Teil der Woche ab, alles andere isst du daneben. Getrackt wird bei HelloFresh nichts, es gibt kein Tagesziel, keine Wochenbilanz und keine Auswertung. Wie viel du am Tag essen solltest und in welchem Verhältnis, klärt eine Ernährungsberatung.

HelloFresh Low Carb: das Fazit in Gramm

Für eine moderate Kohlenhydrat-Reduktion mit frisch gekochtem Abendessen funktioniert HelloFresh gut. Die Präferenz „Kohlenhydratarm” kostet nichts extra, die Nährwerte stehen an jedem Rezept, und die kohlenhydratärmsten der geprüften Gerichte lagen bei 19,3 g und 22,6 g pro Portion. Mit „Kalorien im Blick” als Basis und der Nährwerttabelle als Kontrolle stellst du dir daraus eine Woche zusammen, bei der jedes Gericht nachprüfbar ist.

Wer strenge Grenzen braucht, findet sie hier nicht. 42,1 g im selben Label sind keine ketogene Küche, fünf Gerichte in der geprüften Woche sind keine Auswahl, und vegetarisch plus kohlenhydratarm fiel dabei komplett aus. Das Label gibt die Richtung vor, die Zahl am Rezept trifft die Entscheidung. Beides zusammen gelesen, liefert HelloFresh sauber das, was der Filter hergibt.

HelloFresh: Wochenmenü mit Nährwerten pro Portion 79 Gerichte in der Woche, darunter der kalorienbewusste Pool und die Low-Carb-Auswahl. Die Vorauswahl passt sich sofort an, sobald du Boxgröße oder Filter änderst. HelloFresh-Menü ansehen

Häufige Fragen zu HelloFresh Low Carb

Hat HelloFresh Low Carb?

Ja, aber als Filter und nicht als Plan. Im Konto heißt die Präferenz „Kohlenhydratarm”, auf der Rezeptkarte „Low Carb”. In der Woche vom 1. bis 7. August 2026 tragen fünf von 79 Gerichten diesen Tag, und mit jedem neuen Menü ändert sich die Zahl.

Wie viele Kohlenhydrate haben HelloFresh-Gerichte?

Bei den vier Low-Carb-Gerichten aus dem Rezeptarchiv, deren Nährwerte wir am 28. Juli 2026 geprüft haben, zwischen 19,3 g und 42,1 g pro Portion. Eine veröffentlichte Obergrenze für das Label gibt es nicht, also entscheidet das einzelne Rezept.

Gibt es Keto bei HelloFresh?

Nein, im deutschen Menü nicht. Keto-Rezepte gibt es nur im schweizerischen Rezeptarchiv der Marke. Mit maximal 15 g Kohlenhydraten pro Gericht bleibt Factor aus derselben Unternehmensgruppe die einzige Option mit fester Grenze.

Kostet der Low-Carb-Filter Aufpreis?

Nein, über den Zuschlag entscheidet allein das einzelne Gericht, niemals die Ernährungsrichtung. Extra kosten nur Gerichte mit dem Tag „PREMIUM”, die Höhe zeigt HelloFresh erst nach dem Login. Wechselst du deine Präferenz mitten in der Woche, ändert das den Boxpreis nicht, weil die Einstellung nur die Vorauswahl im Menü steuert.

Wie stelle ich den Low-Carb-Filter ein?

Im Konto unter den Ernährungspräferenzen „Kohlenhydratarm” auswählen und speichern. Die Einstellung greift für das nächste noch änderbare Wochenmenü. Die Frist dafür regelt § 5 (3) der AGB: Sie liegt je nach Liefertag zwischen dem Montag derselben Woche und dem Sonntag der Vorwoche, jeweils 23:59 Uhr, also rund vier Tage vor der Lieferung. Danach ist das Menü jede Woche neu anpassbar.

Geht vegetarisch und low carb bei HelloFresh zusammen?

Kaum. In der geprüften Woche sind 14 der 79 Gerichte vegetarisch und 16 vegan, aber keines der fünf Low-Carb-Gerichte ist fleischlos. Wer beides kombinieren will, filtert nach „Vegetarisch” und „Kalorien im Blick” und prüft dann die Nährwerte pro Portion.