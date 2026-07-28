Bei der Degustabox bezahlen Sie, bevor Sie wissen, was Sie bekommen. Einmal im Monat kommt ein Karton mit 10 bis 15 Markenprodukten in Originalgröße: Snacks, Getränke, Saucen, Frühstücksartikel. Rezepte oder abgewogene Portionen liegen nicht bei, gekocht wird hier nichts. Der Vergleich mit einer Kochbox oder einem Fertiggericht-Dienst führt deshalb in die Irre, inhaltlich haben die beiden Angebote nichts gemeinsam. Bleibt die eine Frage, an der alles hängt: Kaufen Sie solche Produkte ohnehin regelmäßig, oder stapelt sich am Ende Ungeöffnetes im Vorratsschrank? Wir haben eine Box bestellt, ausgepackt und dazu das Kleingedruckte gelesen.

Degusta Box: unsere Kurzbewertung nach einer ausgepackten Lieferung

Die Box hält, was das Konzept verspricht, und genau darin liegt der Haken. Wir haben zwölf vollwertige Supermarktprodukte erhalten, sauber verpackt, mit ordentlicher Restlaufzeit und für weniger als den Regalpreis derselben Artikel. Wenn Snacks, Getränke und Würzsaucen bei Ihnen ohnehin durchlaufen und Sie gern Neues probieren, stimmt der Gegenwert.

Gezielte Einkäufer, vegan lebende Haushalte, Allergiker und alle, die auf Zucker achten, lassen besser die Finger davon. Auswählen oder ausschließen lässt sich nichts, und ungeöffnet stehen gebliebene Produkte haben den Wert null. Dazu kommt eine Daueranmeldung mit wechselnden Abbuchungsterminen, die man kennen muss.

Keine Kochbox, sondern eine Überraschungsbox: so funktioniert das Prinzip

Die Degusta Box ist ein Monatsabo für eine Überraschungsbox mit 10 bis 15 Markenprodukten in voller Verkaufsgröße, überwiegend Produktneuheiten, ungekühlt versendet. Was drin liegt, erfahren Sie beim Auspacken: Marken und Kategorien nennt der Anbieter vorab nicht, und dieser Verzicht auf Auswahl ist das eigentliche Produkt.

Praktisch heißt das: kein Kühlschrankplatz, kein Liefertermin, den Sie abpassen müssen, keine Verarbeitungsfrist. Der Karton kann tagelang im Flur stehen, ohne dass etwas verdirbt. Die Zusammenstellung wechselt jeden Monat komplett, Erfahrungsberichte zu einer bestimmten Monatsbox gelten deshalb immer nur für diese eine Lieferung.

Eine Anpassung an Ernährungsformen gibt es nicht: keine veganen, glutenfreien oder zuckerreduzierten Boxlinien, keine Allergenfilter, keine Möglichkeit, einzelne Produkte abzuwählen. Alle Abonnenten bekommen im Wesentlichen dieselbe Box. Bei Zöliakie, einer Nussallergie oder strenger veganer Ernährung schließt das die Box aus. Weiterverschenken bleibt die einzige Lösung, und sie ist eine halbe.

Hinter dem Angebot steht die DEGUSTABOX, SL aus Barcelona, 2012 von Jürgen Schnatterer und Oriol Blasco gegründet, mit eigenen Landesablegern in Spanien, Frankreich, Italien, Österreich und Großbritannien.

Wie ernst der Verzicht auf Auswahl gemeint ist, zeigt schon die Anmeldung. Sie dauerte bei uns keine drei Minuten, und die kurze Umfrage dabei fragt genau zwei Dinge ab: ob Alkohol in die Box darf und ob Kinder im Haushalt leben. Nach Allergenen oder einer Ernährungsform fragt niemand. Was Sie später auspacken, hängt also an keiner Angabe, die Sie vorher machen können.

Was lag in der Box? 12 Produkte aus unserer Juni-Lieferung

Oatly Hafer-Drink Barista Edition, 1 Liter

Snatt’s Mediterranean mit Knoblauch und Olivenöl, 120 g

Barilla Pesto Basilico e Limone, Sommer-Edition im Glas

Knorr Quick Soup Thai Curry, Mehrfachpack

Ritter Sport Donut Edition, ganze Tafel

fritz-kola Superzero, 330-ml-Glasflasche

San Pellegrino Essenza, Dose

Dr. Oetker Puddingpulver, Gourmet-Variante

Manner Waffeln Lemon, limitierte Charge

Kettle Chips Sea Salt & Balsamic Vinegar, 125 g

Heinz Sweet Chili Mayo, Squeeze-Flasche

Voelkel Bio-Ingwer-Shot

Verpackung: Braunes Packpapier als Polster, Glas und Flaschen einzeln in Noppenfolie-Hüllen. Nichts zerbrochen, nichts ausgelaufen, kein Etikett verklebt. Bei einer Sendung mit Pestoglas und Glasflasche ist das die Prüfung, die zählt.

Haltbarkeit: Die Mindesthaltbarkeitsdaten lagen drei bis achtzehn Monate in der Zukunft, teils erkennbar frische Ware aus einer Sommeraktion. Restposten waren nicht dabei.

Aufschlussreicher als die Liste ist, was danach passierte. Das Barilla-Pesto und die Kettle Chips waren binnen einer Woche weg, beides Sachen, die man sich im Laden aus Preisgründen selten gönnt. Puddingpulver und Sweet-Chili-Mayo standen Wochen später unangetastet im Schrank. Zwei Ladenhüter bei zwölf Produkten sind ein gutes Verhältnis.

Degustabox Preis: 16,99 Euro im Monat, erste Box für 5 Euro

Der Preis, der zählt, ist 16,99 Euro pro Monat. Die erste Box für 5 Euro greift genau einmal, danach läuft das Abo zum regulären Satz weiter. Versandkosten kommen nicht dazu, die Lieferung ist laut den Bedingungen des Anbieters immer inbegriffen. Kalkulieren Sie also mit gut 200 Euro im Jahr.

Degustabox wirbt mit einem Warenwert von über 26 Euro pro Box. Das ist die eigene Kalkulation zu Regalpreisen und unabhängig nicht geprüft. Plausibel bleibt sie trotzdem: Ein Liter Hafer-Drink, eine ganze Tafel Schokolade und ein Glas Markenpesto kosten zusammen mit neun weiteren Markenartikeln im Supermarkt erkennbar mehr als 16,99 Euro.

Die Ersparnis hängt an einer Bedingung: Sie muss auf Produkte entfallen, die Sie ohnehin gekauft hätten. 26 Euro Warenwert, von denen Sie 20 Euro verbrauchen, sind ein gutes Geschäft. Derselbe Warenwert, von dem die Hälfte im Vorrat altert, ist ein Aufpreis für Unterhaltung. Beides ist eine legitime Kaufentscheidung, sie sollte nur bewusst fallen.

Abbuchung und Kündigung: die Termine, die im Kleingedruckten stehen

Hier entstehen die meisten Beschwerden, und hier wird fast überall falsch zitiert. Der viel genannte 11. des Monats ist kein monatlicher Abbuchungstermin. Laut AGB gilt dieser Ablauf:

Die erste Zahlung erfolgt bei der Anmeldung. Die zweite Zahlung, also die für die zweite Box, wird am 11. des Monats abgebucht. Ab der dritten Box zieht Degustabox den Betrag zwischen dem 1. und dem 5. eines jeden Monats ein.

Die Kündigung läuft über das Kontaktformular und muss vor dem 4. Tag des Monats eingehen, in dem sie wirken soll; die Bestätigung kommt laut AGB per E-Mail. Der 3. ist damit der letzte sichere Tag. Wer erst am 4. kündigt, zahlt eine Box mehr.

Dazu kommt ein Widerspruch im eigenen Haus. Der Hilfebereich von Degustabox nennt den 1. des Monats als Stichtag, die verbindlichen AGB den 4. Zwei Fristen auf derselben Website sind schlechte Praxis, auch wenn niemand damit jemanden hereinlegen will. Orientieren Sie sich im Zweifel am früheren Datum und heben Sie die Bestätigungsmail auf. Seit dem 1. Juli 2022 verlangt § 312k BGB für online geschlossene Dauerverträge eine leicht zugängliche Kündigungsschaltfläche; laut Verbraucherzentrale können Verbraucher bei einem fehlenden oder versteckten Kündigungsbutton jederzeit fristlos kündigen. Suchen Sie also zuerst im Kundenkonto nach dieser Schaltfläche.

Zum Standardabo gehört keine Mindestlaufzeit, es lässt sich jederzeit pausieren oder beenden. Anders bei den festen Laufzeiten über drei, sechs oder zwölf Monate: Sie fallen unter § 4.7.1 der AGB, der eine vorzeitige Kündigung nur bei triftigem Grund vorsieht, etwa einem Umzug. Abgebucht wird per Lastschrift, die sich nicht so schnell stoppen lässt wie eine Kartenzahlung.

Ist die Degusta Box seriös?

Ja. Das Unternehmen ist seit 2012 am Markt, mit eingetragener Gesellschaft, deutschsprachigem Impressum, gültigen AGB und einem deutschsprachigen Hilfebereich. Die Box kam vollständig an und lag mit zwölf Artikeln mitten in der beworbenen Spanne. Preis, Folgepreis und Laufzeit stehen vor dem Kauf da, eine Abofalle im rechtlichen Sinn sieht anders aus.

Die Box steht bei 4,3 von 5 aus 6.098 Bewertungen (Trustpilot, Stand: Juli 2026), von der Plattform als “Hervorragend” eingestuft. 8,7 Prozent der Bewertungen vergeben allerdings nur einen Stern, und die wiederkehrende Kritik trifft selten das Produkt und fast immer den Rahmen: verzögerte Lieferungen, der Wunsch nach weniger Alkohol und mehr gesunden Artikeln, verpasste Kündigungsfristen. Für ein Abo mit unregelmäßigen Abbuchungsterminen ist eine 4,3 trotzdem viel Zustimmung.

Der letzte Kritikpunkt steckt hinter den meisten Zweifeln an der Seriosität, und er gehört in den Kalender statt in eine Beschwerde: Notieren Sie sich den Stichtag aus dem Abschnitt oben.

Degustabox kaufen: nur im Abo, plus was Gutscheine wirklich bringen

Die Box gibt es ausschließlich im Abo auf degustabox.com/de. Kein Supermarkt führt sie, bei Amazon steht sie nicht, und einen Einzelkauf ohne Anmeldung sieht das Modell nicht vor. Als Geschenk eignet sich am ehesten eine der festen Laufzeiten von drei, sechs oder zwölf Monaten.

Beim Thema Gutschein lohnt Nüchternheit. Das eigentliche Rabattangebot ist der Einstiegspreis für die erste Box, und der ist bereits eingepreist. Auf Dealportalen tauchen zeitweise Aktionen auf, etwa bei Groupon, in sozialen Netzwerken kursieren Codes aus Kooperationen. Am Folgepreis von 16,99 Euro ändern sie in aller Regel nichts, weil der Einstieg rabattiert wird und nicht der Dauerbezug.

Degusta Box direkt beim Anbieter bestellen Das Abo gibt es nur im eigenen Shop, inklusive Versand und mit dem vergünstigten Einstieg für die erste Lieferung. Box bestellen →

Stärken und Schwächen der Degustabox

Dafür spricht:

10 bis 15 Markenartikel in Originalgröße für 16,99 Euro, Versand inklusive

Warenwert über dem Boxpreis, sofern Sie die Produkte auch verbrauchen

Ungekühlter Versand: kein Kühlschrankplatz, kein Liefertermin zum Abpassen

Sorgfältige Verpackung, in unserer Lieferung kein einziger Bruch

Produktneuheiten, die man im Laden selten von sich aus mitnimmt

Dagegen spricht:

Keinerlei Auswahl, keine Allergen- oder Ernährungsfilter

Ungeliebte Produkte bleiben liegen und drücken den echten Gegenwert

Verwirrende Abbuchungstermine und zwei widersprüchliche Kündigungsfristen

Kündigung nur über das Kontaktformular, nicht per Klick im Konto

Feste Laufzeiten ohne vorzeitige Kündigung, Zahlung per Lastschrift

Alternativen: was passt, wenn Sie eigentlich Essen wollten

Mit Kochbox- und Fertiggerichte-Anbietern lässt sich die Degustabox schlicht nicht vergleichen: hier Snacks und Vorratsartikel, dort ein Abendessen. Das nächstliegende Gegenangebot in Deutschland ist brandnooz, ebenfalls eine monatliche Markenprodukt-Box nach demselben Prinzip und mit derselben fehlenden Auswahl. Die beiden folgenden Dienste ersetzen die Box nicht. Sie beantworten die zwei Enttäuschungen, die nach dem Auspacken am häufigsten übrig bleiben: Der eine liefert ein fertiges Abendessen, der andere die Zutaten zum Selbstkochen.

Juit: ein Abendessen, ohne dafür zu kochen

Mit Juit behalten Sie den Teil, der Ihnen an der Degustabox gefällt: Es wird nichts geplant und nichts gekocht. Der Anbieter liefert tiefgekühlte Gerichte auf Abruf, ohne Wochenplan, und jedes Gericht wählen Sie selbst aus. Das schließt genau die Lücke, die eine Überraschungsbox offenlässt. Der Preis dafür ist Platz im Gefrierfach und eine andere Abrechnung: Sie zahlen pro Gericht statt einmal im Monat für einen ganzen Karton.

HelloFresh: selbst kochen, mit abgezählten Zutaten

Zwölf Supermarktprodukte ergeben kein Abendessen. Wer nach dem Auspacken vor allem eine Zutatenliste vermisst, sucht eigentlich eine Kochbox. HelloFresh liefert abgezählte Zutaten samt Rezeptkarte für konkrete Gerichte, wöchentlich, mit selbst gewähltem Menü und Pausenfunktion. Sie wissen vorher genau, was kommt und was daraus wird. Verbindlicher ist das auch: Ein Liefertermin steht im Kalender, die Zutaten sind frisch, und gekocht wird selbst.

Fazit: wann sich das Abo trägt

Die Degustabox ist ein gut gemachtes Produkt mit einem klar begrenzten Publikum. Unsere Lieferung kam vollständig, unbeschädigt und mit langer Restlaufzeit an, der Gegenwert lag über dem Preis, und das Auspacken hat tatsächlich Spaß gemacht. In Haushalten, in denen Snacks, Getränke und Saucen ohnehin durchlaufen, sind 16,99 Euro im Monat ein vernünftiger Einsatz.

Dagegen sprechen zwei harte Gründe. Ohne jede Auswahlmöglichkeit ist das Abo bei Allergien oder strenger Ernährung nicht nutzbar. Und ohne notierte Abbuchungstermine zahlen Sie am Ende für Boxen, die Sie längst abbestellen wollten. Kündigen Sie im Zweifel vor dem Monatsersten statt erst am 3., dann ist die häufigste Enttäuschung mit diesem Abo erledigt.

Fragen und Antworten zur Degusta Box

Wo finde ich den Degustabox Login?

Der Login führt über das Kundenkonto auf degustabox.com/de. Dort ändern Sie Lieferadresse und Zahlungsdaten und sehen den Status Ihres Abos. Wichtig: Die Kündigung selbst läuft laut AGB nicht über das Konto, sondern über das Kontaktformular des Anbieters.

Kann ich Allergene oder einzelne Produkte ausschließen?

Nein. Die Anmeldung fragt lediglich nach Alkohol und Kindern im Haushalt, Allergene oder eine Ernährungsform kommen darin nicht vor. Eine Zutatenliste der kommenden Box veröffentlicht der Anbieter ebenfalls nicht, Sie sehen den Inhalt also erst beim Auspacken. Bei einer Lebensmittelallergie oder Zöliakie ist das Abo damit keine sinnvolle Wahl.

Was hat es mit dem Degustabox Adventskalender auf sich?

Degustabox verkauft saisonal einen eigenen Adventskalender, aktuell unter dem Namen Kosmische Weihnachten. Er wird als einzelnes Produkt angeboten und ist kein Bestandteil des Monatsabos. Inhalt und Preis unterscheiden sich von den regulären Boxen, und er ist nur im Vorweihnachtszeitraum erhältlich.

Wie lange dauert die Lieferung?

Nach der Zahlungsbestätigung nennt Degustabox 5 bis 10 Werktage bis zur Zustellung, die Sendungsverfolgung kommt wenige Tage vorher per E-Mail oder SMS. Ein fester Wunschtermin lässt sich nicht wählen. Unsere Box brauchte vom Bestelltag bis zur Zustellung zehn Tage.