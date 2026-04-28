Medienkooperation

News

Hundediebstahl
28. April 2026

Hundediebstahl verhindern: So schützen Sie Ihren Vierbeiner vor Dognapping

Haustier-Gadgets
15. Januar 2026

Die besten Haustier-Gadgets 2026: Innovation für Hunde und Katzen

Winterspaziergang mit Hund
11. Dezember 2025

Winterspaziergang mit Hund: Sicher und gesund Gassigehen in der Kälte

Katze im Winter
7. November 2025

So schützen Sie Ihre Katze im Winter: Tipps für Sicherheit und Wohlbefinden

Jagdverhalten von Katzen
17. Oktober 2025

Das Jagdverhalten von Katzen: Warum jagt Ihr Stubentiger auch trotz vollem Futternapf?

Hunde Bewegung
2. September 2025

Der perfekte Hunde-Auslauf: Bewegung nach Maß für jeden Typ

Hundetraining
6. August 2025

Hundetraining leicht gemacht: Die 10 besten Tipps für Ihre Hundeerziehung

Haustiere in Sommerhitze
27. Juni 2025

Sommerhitze und Haustiere: So schützen Sie Ihre Lieblinge richtig

Erstausstattung Katze
6. Juni 2025

Die perfekte Erstausstattung für Ihre neue Katze: Die komplette Checkliste für neue Katzeneltern

Haustiere auf Hochzeiten
9. Mai 2025

Haustiere auf Hochzeiten: So wird Ihr pelziger Freund Teil Ihres großen Tages

Spaß beim Gassigehen
15. April 2025

Mehr Spaß beim Gassigehen: 20 Ideen für Hund & Mensch

Neuhjahrsvorsätze Haustier
13. Dezember 2024

Tierisch neues Jahr 2026: Die besten Vorsätze für Ihren Vierbeiner

Senior Katzenpflege
19. November 2024

Senior Katzenpflege: 10 Tipps für das Wohlbefinden älterer Katzen

Läufige Hündin
20. September 2024

Läufige Hündin: Phasen, Verhaltensweisen und Tipps

Orientierung von Katzen
26. August 2024

Der Orientierungssinn von Katzen: Findet Ihr Vierbeiner wieder nach Hause?

Was Sie über GPS-Tracker wissen sollten
20. August 2024

Was Sie über GPS-Tracker wissen sollten

Wandern mit Hund
30. Juli 2024

Wandern mit Hund: Experten-Tipps für sicheres Trekking mit Ihrem Vierbeiner

Urlaub mit Katze
2. Juli 2024

Urlaub mit Katze: 8 Tipps für das Reisen mit Ihrem Stubentiger

Fahrradtour mit Familie und Hund: Tipps & Tricks für ein gelungenes Abenteuer
2. Juli 2024

Fahrradtour mit Familie und Hund: Tipps & Tricks für ein gelungenes Abenteuer

Haustierportrait
12. Juni 2024

Ausgefallene Geschenkidee: Gezeichnete Haustierportraits

Hund und Katze
10. Mai 2024

Hund und Katze: hilfreiche Tipps für ein harmonisches Zusammenleben

Hund adoptieren
19. April 2024

Schenken Sie ein neues Zuhause: Das sollten Sie beachten, wenn Sie einen Hund adoptieren

Gassigehen im Dunkeln
27. März 2024

Die Gefahr lauert im Dunkeln: 7 Sicherheitstipps für das nächtliche Gassigehen

Hundehalsband
7. März 2024

Hundehalsband Ratgeber: Welches Halsband ist das richtige für Ihren Hund?

Haustier verloren
20. Februar 2024

Haustier vermisst! 7 Tipps um zu verhindern, dass Ihr Vierbeiner verloren geht

Welpen-Chekliste
25. Januar 2024

Welpen-Checkliste: 10 Must-Haves für neue Hundeeltern

Joggen mit Hund
15. November 2023

Joggen mit Hund: So wird Ihr Hund zum besten Laufpartner der Welt

Schlafgewohnheiten Katze
15. November 2023

Interessante Fakten über die Schlafgewohnheiten Ihrer Katze

Tractive GPS Katzentracker
15. September 2023

Meine Erfahrungen mit dem Tractive GPS Katzentracker: Lohnt sich die Anschaffung?

herbst-hund-spaziergang
31. August 2023

Hund & Familie: 7 Tipps für einen actionreichen Herbst

Katze an Freigang gewöhnen
29. August 2023

Katzen an Freigang gewöhnen: Tipps und Tricks

Hunderassen Ausreißer
29. August 2023

Echte Ausreißer: Diese 10 Hunderassen laufen gerne weg

camping mit hund
29. August 2023

Camping mit Hund: So wird das Outdoor-Abenteuer zum Erfolg

Hund und Katze
23. Juni 2023

Faszinierende News und Ratgeber 2026: Verstehen Sie Ihr Haustier besser

Reise mit Haustier
23. Juni 2023

Unterwegs mit Wauzi und Mieze: 10 Tipps für stressfreie Autoreisen mit Ihrem Haustier

Outdoor Katzen
23. Juni 2023

Auf leisen Pfoten: Die geheimen Abenteuer unserer Hauskatzen

Hunde Fitness
23. Juni 2023

Hundebesitzer aufgepasst: Ihr vierbeiniger Freund könnte Ihr Leben verlängern!

GPS-Tracker Katze ohne Implantat
11. Mai 2023

GPS-Tracker für Katze ohne Implantat: So können Sie Ihre Katze jederzeit orten

GPS-Tracker ohne monatliche Kosten
11. Mai 2023

GPS Tracker ohne Abo: Alles, was Sie als Tierbesitzer wissen müssen

GPS-Tracker Katze
11. Mai 2023

GPS Tracker für Katzen: Mehr Sicherheit für Ihre Samtpfote

gps-tracker-fuer-hunde
22. Februar 2023

GPS Tracker für Hunde: Sicherheit für Sie und Ihr Haustier