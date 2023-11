Dass jugendliche Straftäter nach Absitzen ihrer Haftstrafe wieder rückfällig werden, ist längst kein Einzelfall. „Jugendgefängnis bedeutet nicht, dass automatisch ein junger Mensch, der ins Gefängnis kommt, danach ein anderer Mensch ist“, sagt Diplom-Sozialpädagoge Thomas Sonnenburg im Gespräch mit RTL. In Gefängnissen gäbe es natürlich eine Ansammlung von Kriminellen. Das wiederrum heißt: „Trotz Unterstützung, trotz vieler Maßnahmen, die in Gefängnissen laufen, um Jugendliche zu resozialisieren, passiert doch die Situation so, dass sie sich in ihrem Umfeld bewegen und dort andere Menschen kennenlernen, zum Teil noch viel gefährlicher werden“, sagt Thomas Sonnenburg im RTL-Interview. So könne es auch passieren, dass junge Straftäter aus ihrem Gefängnisaufenthalt nichts lernen und ihre kriminelle Karriere direkt wieder fortsetzen, so der Sozialpädagoge weiter.

