Die beiden heranwachsenden Tatverdächtigen sollen das Geld fast komplett selbst eingesackt haben. Die Jugendlichen, die sich prostituierten, sollen selbst aber nur eine Art Taschengeld bekommen haben. Auch die Örtlichkeiten hätten die beiden jungen Männer ausgesucht, wie es weiter heißt. Dabei habe es sich neben Wohnungen zumeist um Hotels gehandelt, in denen es kaum sichtbares Personal gebe.

In mindestens einem Fall soll auch Druck auf ein Mädchen ausgeübt worden sein, damit diese nicht aufhöre. Einer der beiden Tatverdächtigen ist derzeit auch wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft, der andere befinde sich auf freiem Fuß. Nach Informationen des WDR sind beide mutmaßlichen Täter polizeibekannt und haben sich strafrechtlich bereits einiges zuschulden kommen lassen. So sollen beide Teil der Jugendbande „Gucci-Gang“ gewesen sein und in Heckinghausen, einem Stadtteil in Wuppertal, auf einen Rentner eingeprügelt haben. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde zum Pflegefall. Im August dieses Jahres starb er an den gesundheitlichen Folgen der Tat.

Die Ermittlungen zu der mutmaßlichen Zuhälterei sind schon weit fortgeschritten, dauern derzeit aber noch an. (ibü/dpa)