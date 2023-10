Nur wenige Tage nach dem tragischen Vorfall sitzt der Schmerz in der Würzburger Clubszene tief. Einige hundert Freunde und Bekannte sind gekommen, weinen, liegen sich in den Armen. Ling-Lings Motorrad-Freunde lassen die Motoren heulen. Aus einem Auto wird Musik abgespielt.

Viele zünden als Zeichen ihrer Trauer Kerzen an und legen Blumen an dem Ort nieder, an dem ihre Freund am Sonntag ums Leben kommt. Auch die Eltern von Shawn Alex sind gekommen. Gemeinsam lassen die Trauernden Luftballons steigen, sie sollen ihre Grüße in den Himmel tragen.

Lesen Sie auch: Hammerattacke in Würzburg: Handwerker wegen versuchten Mordes verurteilt