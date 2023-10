Am Abend versammeln sich viele Menschen am Tatort. Es sind Freunde und Bekannte von Alex R., der sich selbst immer nur Ling-Ling nannte und von allen so genannt wurde. Friedlich sei er gewesen, immer gut gelaunt. „Er wollte helfen und hat das mit dem Leben bezahlt“, so der Tenor vieler Gespräche, die Reporterin Johannsen vor Ort führte.

Die Menschen trauern, viele weinen, legen Blumen nieder. Eine Kiste Cola steht da, weil Ling-Ling nie Alkohol getrunken haben soll. Immer wieder stoßen die Trauernden auf den Getöteten an. Immer wieder berichten Trauernde, was für ein guter Mensch Ling-Ling gewesen sei. Er habe seine Zivilcourage mit seinem Leben bezahlt, finden viele.