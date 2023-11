Sie kommen nur knapp mit ihrem Leben davon!

Es brennt am Montag (20. November) in einem Wohnhaus in Wien (Österreich). Eine 42-Jährige und ihr zehn Monate altes Baby sitzen im Fahrstuhl fest – es gibt kein Entkommen. Doch die Feuerwehr kommt noch rechtzeitig – und rettet Mutter und Kind das Leben!

