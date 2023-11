Nestmodell, Residenzmodell oder Wechselmodell? Bei einer Trennung oder Scheidung müssen sich Eltern einigen, wer sich wann und wo um den Nachwuchs kümmert. Meist läuft es darauf hinaus, dass die Kinder überwiegend bei der Mutter bleiben.

In der Schweiz will der Nationalrat das nun ändern. Er hat Ende September eine sogenannte Motion an den Bundesrat überwiesen. Eine Motion ist ein formeller Antrag, der zu einer bestimmten Handlung verpflichtet. So wird der Bundesrat aufgefordert, die „alternierende Obhut“ gesetzlich zu verankern.

Das bedeutet, dass Vater und Mutter die Kinder zu gleichen oder annähernd gleichen Teilen betreuen müssen. Laut einem Bundesgerichtsurteil von Ende 2020 müsste dies in der Schweiz bereits heute der Fall sein. Die „alleinige Obhut“ darf nur angeordnet werden, wenn konkrete Gründe gegen die „alternierende Obhut“ sprechen, urteilte das höchste Gericht.