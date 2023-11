Eine Rentiergeburt im Herbst – so etwas gibt es eigentlich nicht. Weder in Finnland, in Schweden, in Norwegen oder in Kanada. Normalerweise bringen Rentiere ihre Jungen im Frühjahr zur Welt, Mai und Juni sind die typischen Geburtsmonate. Jetzt erblickte der kleine Komet im pfälzischen Niederhausen das Licht der Welt und sorgt mit seiner Herbst-Geburt weltweit für Staunen.

