Volle Haare und straffe Haut? Was wirklich passiert, wenn Sie das angesagte Gerstengras essen

Gerstengras sind schlicht die noch jungen Halme der Gerstenpflanze. Als Nahrungsmittel ist erst in den letzten Jahren ein ziemlicher Hype um die Gräser entstanden. Sie sollen voller Vitamin C, Vitamin B und Calcium stecken, enthaltene Ballaststoffe sollen dem Darm helfen, Antioxidantien sollen eine verjüngende Wirkung auf die Haut haben, die auch das Bindegewebe stärken. Außerdem soll es noch das Haarwachstum fördern. Laut diverser Seiten im Netz also ein echtes Superfood.

Hinter diesen Werbeversprechen stecken viele Firmen, die das Gerstengras als Pulver oder in Kapseln verkaufen. Mindestens sieben Euro müssen Kunden dafür ausgeben, die meisten Packungen kosten um die zwanzig Euro.

Doch was passiert wirklich, wenn ich – wie im Netz empfohlen – täglich Gerstengras nehme?

„Nichts! Außer, dass Sie eine Menge Geld für teure Produkte ausgegeben haben“, rechnet Dr. Christoph Specht im Gespräch mit RTL ab. Gründe dafür findet er viele.

