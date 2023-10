Eine aus Südostasien stammende Hornisse, die wegen ihrer markanten gelben Füße „Asiatische Gelbfußhornisse“ oder „Asiatische Hornisse“ genannt wird, breitet sich seit ihrem ersten Nachweis in Südwestfrankreich im Jahr 2004 weiter in Europa und Deutschland aus. In Nordrhein-Westfalen wurden dem Landesumweltamt in diesem Jahr bereits zahlreiche Beobachtungen der Insektenart gemeldet.

Eine unmittelbare Gefahr für den Menschen geht von der Hornisse nicht aus. Nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) ist ihr Gift nicht giftiger als das von Bienen oder Wespen. Allerdings wird ein Hornissenstich in der Regel als schmerzhafter empfunden als ein Bienen- oder Wespenstich. Aber auch hier gilt: Wenn nach einem Stich Schwindel, Atemnot oder gar Herzrasen auftreten, sollte der Notarzt gerufen werden.

Die rasante Ausbreitung der Asiatischen Hornisse bereitet vor allem den Imkern große Sorgen, denn ein einziges Hornissennest kann zehn bis fünfzehn Bienenvölker vernichten. (dpa/vdü/ija)