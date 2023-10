Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat ein Tool entwickelt, mit dem Sie checken können, welchen Anteil künstliche Intelligenz in Zukunft an typischen Tätigkeiten in Ihrem Beruf haben wird.

Geben Sie einfach Ihren Jobtitel ein beziehungsweise wählen Sie einen aus der Liste aus und schauen sich das Ergebnis an. Über Schieberegler können Sie präzisieren, welchen Anteil typische Tätigkeiten in Ihrem konkreten Fall am Arbeitsalltag haben. Sie können das Tool auch nutzen, um herauszufinden, welche Jobs sich stark verändern werden und welche besonders gute Zukunftssaussichten haben. Wo wirkt sich KI stärker aus – bei Call-Center-Agenten oder Dolmetschern? Je niedriger die Prozentzahl, desto weniger kann die Arbeit automatisiert werden.

Weiter unten finden Sie dann statistische Daten zum durchschnittlichen Gehalt sowie zur Arbeitsmarktsituation – Beschäftigtenzahlen im Wandel der Zeit, Arbeitlosenzahlen, offene Stellen.

Lese-Tipp: New Work - das können wir von der Generation Z lernen