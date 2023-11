Sie singen gegen die Angst um ihr Leben!

Weil ganz in der Nähe ihrer Grundschule in Tijuana (Mexiko) Schüsse fallen, machen sich einige Grundschüler und ihre Lehrerin Mut – indem sie ein Lied singen. Wie rührend die Kinder so die bangen Momente überstehen, seht ihr im Video. (jak)

RTL.de ist jetzt auch bei Whatsapp – hier direkt ausprobieren!