Das ist passiert: Der Angreifer soll am Abend auf der Bir-Hakeim Brücke nahe des Eiffelturms in Paris ein deutsches Touristenpaar attackiert haben. Die Frau sei nicht körperlich verletzt worden, habe jedoch einen Schock erlitten, teilte der französische Innenminister Gérald Darmanin mit. Der Mann sei im Rücken und an der Schulter verletzt worden und habe einen Herzstillstand erlitten, heißt es in einem Bericht der Zeitung Le Parisien unter Berufung auf die Polizei. Nach der Attacke sei der Angreifer geflüchtet und habe zwei weitere Personen angegriffen, bevor er schließlich festgenommen werden konnte. Bei den beiden Verletzten handle es sich laut dem Innenminister um einen Franzosen im Alter von etwa 60 Jahren und einen ausländischen Touristen, der mit einem Hammer verletzt worden sein soll. Medienberichten zufolge soll es sich um einen Mann aus England handeln.

Ein Augenzeuge berichtet im Interview mit dem französischen Sender BFMTV von der Festnahme. Er habe Schreie gehört. Anschließend habe er gesehen, dass etwa 20 bis 25 Polizisten um eine Person herumstanden. „Das Thema schien ernst zu sein, es war keine einfache Straßenverhaftung“, fährt er fort. Ein Polizist habe dann gefragt, wie viele Menschen er verletzt habe. Der Mann habe darauf nicht geantwortet. Dann habe er Gebete auf Arabisch gehört, schildert der Augenzeuge.