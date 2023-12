Die Innenstadt wurde abgeriegelt: Gegen 19.40 Uhr geht bei der Polizei der Hinweis auf eine Bedrohungslage ein. Beamte eilen daraufhin zum Weihnachtsmarkt in Göppingen, räumen kontrolliert den Ort. Im Anschluss sichert ein Großaufgebot an Beamten den Markt, berichtete die Bild. Die Stadt Göppingen äußerte sich am Abend in einer Mitteilung zu dem Vorfall und sprach von einer „Anschlagsdrohung“ gegen den Weihnachtsmarkt. „Ich stehe mit den zuständigen Stellen im ständigen Austausch und hoffe, dass der Täter schnell überführt werden kann“, teilte Oberbürgermeister Alexander Maier darin mit. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger habe höchste Priorität.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen – neue Erkenntnisse gäbe es aber nicht, sagt ein Polizeisprecher am Sonntag auf RTL-Anfrage. Ob es sich um eine Bombendrohung gehandelt habe, wollte die Polizei bislang nicht kommentieren. Weitere Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei war am Samstagabend mit starken Kräften vor Ort und auch ein Hubschrauber war im Einsatz. (xes/ibü/dpa)