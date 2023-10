Rund 100 Strandkörbe in Kiel-Schilksee wurden schon Opfer der Sturmflut. Feuerwehrleute waren an der Ostsee im Einsatz, um die schweren Strandmöbel vor dem Abtreiben zu retten. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) appelliert an die Küstenbewohner, sich gut zu informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

In der Stadt Flensburg sollen Autos, die in der Nähe vom Wasser stehen, unbedingt umgeparkt werden. Außerdem steht in der Gefahrenwarnung: „Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser.“ Außerdem sollte man in der Region Gewässer meiden, die zu Hochwasser führen können. Denn hier können gefährliche Flutwellen ausbrechen. Die Region Flensburg empfiehlt, die Häuser nicht zu verlassen und Haus- und Nutztiere nicht ins Freie zu lassen. Aber was ist da im Norden los?