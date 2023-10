Sind Apps wie Swipe Wipe, Slidebox oder Photo Cleaner die Marie Kondo des digitalen Ausmistens? Das wollten wir herausfinden und haben sie einem Härtetest unterzogen.

Lese-Tipp: Geht Ihr Smartphone zu schnell aus? Mit diesen 5 Tipps hält der Akku länger

Im Video verraten wir, wie die Apps in den Kategorien Preis, Handhabung und Funktionen abschneiden. So viel sei vorab verraten: Nur eine App kann uns so richtig überzeugen. Welche? Schauen Sie rein! (vho)