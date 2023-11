Auf Instagram kündigt der Ex-Bachelor jetzt an, dass er in einem „Mental Monday“-Reel noch einmal über das Thema und auch über Amira sprechen möchte. „Das wird REAL TALK“, schreibt er. Und weiter: „Ihr werdet geschockt sein.“

Vor zwei Jahren plauderte die Moderatorin im Podcast von Pietro Lombardi (31) vertrauliche Informationen über den Mann von Angelina Pannek (31) aus. Sie kenne einen ehemaligen Bachelor, der in der „Geschlossenen“ war und „einen Knacks“ habe. Für Sebastian sei die Wortwahl und die Tonalität genau der Grund, warum viele Betroffene Angst hätten, über ihre mentalen Probleme zu sprechen. „Die Angst vor Stigmatisierung hält viele Männer davon ab, sich helfen zu lassen“, so der 37-Jährige. „Hier wollte ich wiederum als Beispiel vorangehen und zeigen: Seht her, ich werde öffentlich diffamiert für meine Krankheit und trotzdem kann ich dazu stehen, denn wer es schafft, sich helfen zu lassen, ist auch stark genug mit Leuten umzugehen, die einfach nichts verstanden haben.“

