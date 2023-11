Vor zwei Jahren zog die Ex von Oliver Pocher (45) über Pannek her und plauderte dabei vertrauliche Informationen aus. „Ein ekelhafter Typ. Hasse ich abgrundtief“, sagte sie. „Seine Frau mag ich auch überhaupt nicht. Der war nachweislich in der Geschlossenen anscheinend. Mir hat das jemand vom Personal geschrieben. Und die hat mir gesagt: ‚Amira, der hat einen Knacks. Der verkraftet dieses Öffentlichkeitsleben nicht‘.“

Damit ging Amira eindeutig zu weit. „Es ist für mich unmenschlich, auf einer Krankheit herumzureiten“, sagt Sebastian Pannek jetzt im RTL-Interview. „Jeder, der die Probleme hat, sollte selbst entscheiden, wann er damit an die Öffentlichkeit geht.“

Sebastian Pannek und Amira Pocher lieferten sich damals im Netz einen öffentlichen Schlagabtausch. Der Grund: Der Ex-Bachelor kritisierte die Moderatorin damals dafür, dass sie während ihrer Schwangerschaft auf Rollschuhen unterwegs war. War das Outing die Retourkutsche?

Heute bereut Amira ihre unüberlegten Kommentare. „Ich kann mir heute überhaupt nicht erklären, wie ich vor zwei Jahren solche dummen und verletzenden Aussagen treffen konnte“, sagt sie zu RTL. „Ich habe Sebastian gestern in einer persönlichen Nachricht um Entschuldigung gebeten. Es tut mir aufrichtig leid.“