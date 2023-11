In seinen Forschungen und im Praxis-Alltag habe er die Erfahrung gemacht, dass der unerfüllte Kinderwunsch eine gravierende Krise im Leben der Betroffenen auslösen könne: „Sie müssen damit rechnen, dass es der Trauerarbeit bedarf.“ Man müsse akzeptieren lernen, dass da eine Lücke sei – und sich ganz bewusst von der Elternschaft verabschieden. Trauerarbeit, so Wischmann, sei immer verbunden mit Ritualen: Manche Paare pflanzen einen Baum. Andere legen schöne Kieselsteine auf einen Berggipfel, für jedes erhoffte Kind einen.

Seinen Klienten rät er, irgendwann tatsächlich und endgültig mit dem Kinderwunsch abzuschließen. Was schwierig sei, denn man müsse sich von etwas verabschieden, was man gar nicht gekannt hat. Er rät zur Konsequenz: Eben keine weitere künstliche Befruchtung mehr zu versuchen. Und vielleicht sogar ab jetzt zu verhüten. Denn „solange eine auch noch so kleine Chance besteht, bleibt die Hoffnung. Man weiß aber, dass Menschen, die diesen Abschied aktiv angehen, leichter damit zurechtkommen.“

Aus Langzeitauswertungen weiß der Heidelberger Psychologe, dass Partnerschaften, die eine solche Krise überstanden haben, stabiler sind als andere. Allerdings warnt er davor, sich völlig auf den Partner zu konzentrieren und so die Partnerschaft zu überfrachten.

Jeder solle seine eigenen Ressourcen pflegen, also den Sportkumpel und die beste Freundin. Und darauf hören, was ihm oder ihr guttut. „Es ist sehr wichtig, sich nicht sozial zu isolieren. Solange der Verlust ganz akut ist, darf und muss man seine Gefühle ausleben. Doch irgendwann, wenn die Trauerarbeit vorangeschritten ist, muss man zurück ins Leben. Und auch auf eine Gartenparty gehen, deren Gastgeber gerade wieder ein Kind bekommen haben.“ So weh das auch tun mag.