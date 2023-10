Das Magazin kaufte 24 Schwarztees zu Preisen zwischen 1,13 Euro und 13,80 Euro für je 100 Gramm ein, darunter zehn Bio-Produkte. Ein Labor untersuchte sie auf ein breites Spektrum an Pestiziden. Auf dem Prüfplan standen zudem Anthrachinon und Nikotin. Beide waren ursprünglich als Pestizide zugelassen, gelangen nach aktueller Studienlage aber über andere Wege auf die Teeblätter.

Das Ergebnis: In vielen Produkten steckt ein ganzer Cocktail an Pestiziden. In allen konventionellen Tees fand das Labor das umstrittene Herbizid Glyphosat. Von den insgesamt zwölf Spritzgiften, die in den 24 schwarzen Tees nachgewiesen wurden, sind fast alle vom Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) als „hochgefährlich" eingestuft. Sechs davon sind in Deutschland verboten oder nicht mehr zugelassen - und das aus gutem Grund.

