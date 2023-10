Osman Adonay Urbina ist quasi von den Toten auferstanden. Am 15. Oktober wird die Leiche eines Teenagers in La Entrada, der Heimatstadt von Osmans Familie gefunden. Sie ist brutal zugerichtet: das Gesicht durch mehrere Schusswunden in den Kopf und Hals stark entstellt. Doch anhand einer Brandnarbe am Arm des Opfers, identifizieren Familienmitglieder die Leiche als Osman Adonay Urbina. Daraufhin gibt die Polizei den Leichnam frei, damit die Familie in ihrem Haus eine Totenwache abhalten und Abschied nehmen kann.

Dann passiert das Unfassbare! Während der Mahnwache ruft der totgeglaubte Sohn, der eigentlich im Sarg liegen sollte, seine Mutter Vilma Fuentes an – per Video. „Wir waren überrascht, weil Freunde sagten: 'Hier ist Osman'. Ich dachte, es sei ein Scherz", erzählt Fuentes den lokalen Medien.