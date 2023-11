Der Preisanstieg für Urlaube zu Ostern 2024 beträgt zwei Prozent, während er für den kommenden Sommer bei drei Prozent liegt. In einigen Regionen, wie der Türkischen Ägäis und der Türkischen Riviera, sind die günstigsten Familienurlaube ab 2.400 Euro für eine Woche in den deutschen Osterferien verfügbar, was einem Rückgang um etwa 6 Prozent gegenüber demselben Zeitraum 2023 entspricht.

Günstige Reiseoptionen für Ostern und den Sommer 2024 sind:

Türkei und Gran Canaria (-14 Prozent an Ostern im Vergleich zu 2023)

Monastir in Tunesien (-3 Prozent in den Sommerferien)

Dubai (-9 Prozent im Sommer)

Marsa Alam und El Quseir (-4 Prozent im Sommer, beide Ägypten)

Die griechische Insel Rhodos (ebenfalls -4 Prozent im Sommer)

Zurückhaltung herrscht derzeit zwar nicht bei den Suchen, jedoch bei den definitiven Buchungen für die sonst sehr beliebten Reiseziele in Ägypten. Reiseexperte Heinzmann erklärt das mit der aktuellen politischen Lage: „Wir sehen an den Suchanfragen, dass das Interesse an Ägypten groß ist. Aber wenn die Lage weiterhin so angespannt bleibt, gehen wir davon aus, dass kurzfristiger gebucht wird.“

