„Alle Schüler befinden sich in Sicherheit“, erklärt ein Polizeisprecher RTL später. Sie seien in kleinen Gruppen aus dem Gebäude geführt worden. Auch der Schulleiter verschickt beruhigende Worte: „Alle Schüler*innen sind sicher in den Klassenräumen oder vom SEK an andere sichere Orte gebracht worden. Sie bleiben dort, bis es Entwarnung gibt.“

Einige Eltern waren in der Zwischenzeit zur Schule gekommen. Eine Mutter berichtet in ihrer Instagram-Story zunächst: „Wir dürfen aktuell unsere Kinder nicht abholen, bis wir ein Go bekommen. Ich warte verzweifelt im Auto.“ Mittlerweile sind Mutter und Tochter nach eigenen Angaben wiedervereint.

Die Einsatzkräfte haben mittlerweile die Schule und die Umgebung durchsucht. Ob es falscher Alarm gewesen ist, müssen nun weitere Ermittlungen zeigen. Dennoch sagt der Pressesprecher der Polizei zu RTL: „Jeder dieser Hinweise ist absolut ernst zu nehmen und da werden dann alle nötigen Maßnahmen getroffen, so wie heute auch.“ Nun sei psychologische Betreuung vor Ort, heißt es vom Oberbürgermeister. Erst letzte Woche hatte es einen Großeinsatz in einer Schule in Hamburg-Blankenese gegeben. Ebenso im badischen Offenburg: Dort hatte ein 15-Jähriger einen Mitschüler erschossen. (xas, sis mit dpa)