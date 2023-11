Tödliches Ende eines Streits unter Jugendlichen in Offenburg

Trauer und Bestürzung im badischen Offenburg: An einer Schule soll ein 15-Jähriger auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Das Opfer starb später in einer Klinik. Der Tatverdächtige kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft. Der Angriff in der 9. Klasse des Tatverdächtigen abgespielt haben. Der 15-Jährige soll auf seinen sitzenden Mitschüler mindestens einen Schuss aus einer Handfeuerwaffe abgeben haben. Das Motiv für den Angriff vermuten die Ermittler im persönlichen Bereich.

