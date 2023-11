Dass der Mann überhaupt vor Ort war, ist reiner Zufall. Der Vater von achtjährigen Zwillingen war zu einem Elterngespräch an der Schule. Auf dem Weg dorthin sei ihm der Schulleiter entgegengekommen. Er dürfe nicht rein, habe der ihm gesagt. „Jemand hat geschossen.“

Als er wegging, sei ihm plötzlich der Junge entgegengekommen, mit seiner Pistole in der Hand. „Waffe runter“, habe er gesagt, so Ayoub. Der Junge habe die Pistole weggeworfen. Dann habe er den Jugendlichen an der Hand festgehalten, ihn zu Boden gebracht und sich auf den Rücken des Jungen gekniet, erzählt er weiter.