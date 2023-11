Dieses Bakterium sei besonders häufig in Reis und Nudeln zu finden, also in sehr stärkehaltigen Lebensmitteln, wie Specht erklärt. Deswegen gilt: „Das Bakterium – beziehungsweise die Sporen – können sich extrem gut bei 20 bis 50 Grad vermehren. Die idealen Bedingungen sorgen dafür, dass es sich dann von der Stärke ernährt und sich so Toxine, also Giftstoffe, bilden können.“

Und genau die sind es, die zur Gefahr werden können – sie führen dazu, dass wir eine Lebensmittelvergiftung bekommen: „Es kann zu Erbrechen und Durchfall kommen, wobei ersteres zuerst eintritt. Das ist schlicht die Reaktion des Körpers, der die Giftstoffe loswerden will“, so der Mediziner.

Trotzdem betont Dr. Specht, dass man nicht in Panik verfallen dürfe: „Kurz zur Einordnung: Der hier dargestellte Fall ist sehr selten. Dass jemand an schlecht gewordenem Reis stirbt, ist ungewöhnlich.“

Verhindern lässt sich das Ganze aber in jedem Fall durch einen einfachen Tipp: Lassen Sie Gekochtes nicht lange draußen herumstehen! Verpacken Sie Lebensmittel ordentlich und stellen Sie sie in den Kühlschrank. Und: Wird etwas aufgewärmt, dann bitte ab einer Temperatur ab 60 Grad.

Außerdem erklärt der Experte weiter: „Die Portion Nudeln muss nicht sofort, wenn sie noch total heiß ist, in den Kühlschrank gepackt werden. Zwei bis drei Stunden kann sie schon draußen stehen bleiben, dagegen ist nichts einzuwenden. Länger sollte es aber wirklich nicht sein, dann ist von einem Verzehr abzuraten.“