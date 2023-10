Aber nicht nur was, sondern auch wann wir essen, hat Einfluss auf unseren Schlaf. Die letzte Mahlzeit des Tages sollte mindestens zwei bis drei Stunden zurückliegen, wenn wir ins Bett gehen. Ansonsten ist unser Körper in der Nacht mit der Verdauung beschäftigt und kommt nicht wirklich zur Ruhe. Folglich ist unser Schlaf leichter und wir wachen häufiger auf. Am Morgen fühlen wir uns dann oft wie gerädert.

Doch auch andere Faktoren beeinflussen die Schlafqualität: Optimal ist ein abgedunkeltes Schlafzimmer und ein angenehmes Raumklima. Die Temperatur sollte Wissenschaftlern zufolge zwischen 15 und 18 Grad liegen. Dieser Bereich gilt als ideal, weil wir weder schwitzen noch frieren. Außerdem sollten wir elektronische Geräte wie das Smartphone oder Laptop aus dem Schlafzimmer verbannen. Wer noch dazu auf Ruhe und Entspannung vor dem Zubettgehen setzt, wird in der Regel mit schnellem Einschlafen und einem erholten Aufwachen am nächsten Morgen belohnt.

Lese-Tipp: Hirnforscher verrät: Warum gesunder Schlaf gerade jetzt so wichtig für uns ist