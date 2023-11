Popcornmaschinen: Diese drei Geräte sind Top of the Pops

Die Petra Popcornmaschine * macht mit ihrem schicken Design nicht nur optisch viel her: Mit einer Leistung von 1.200 Watt erledigt sie ihre Aufgabe innerhalb von drei Minuten. Genau wie das Modell von Russel Hobbs arbeitet die Petra-Maschine ohne Öl oder Butter. Der mitgelieferte Messbecher portioniert genau eine Schüssel frisches Popcorn, das warm aus dem Auslauf herausfällt. Die Petra-Popcornmaschine liefert also eine gesunde Alternative zu Chips oder ähnlichen Naschereien für den nächsten Familien-Film-Abend.

Wusstet ihr schon?

Popcorn ist an sich kein ungesunder Snack. Es besteht zu etwa 31 Prozent aus Ballaststoffen, was mehr ist als in den meisten Gemüsesorten – und enthält Antioxidantien. Also, beim nächsten Mal ohne die Extrasüße probieren und dem Körper sogar etwas Gutes tun – knusprig, lecker und ballaststoffreich!