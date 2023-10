Und dann saß sie eines Montagmorgens als erste Patientin in meinem Sprechzimmer, völlig aufgelöst und den Tränen nahe. Als ich sie fragte, was denn passiert sein, sah sie mich an und antwortete: „Ich bin schwanger!“

Ich muss zugeben, dass ich zunächst etwas irritiert war. Schließlich hatte ich sie in den vergangenen Jahren aufgrund ihres Kinderwunsches begleitet. Das letzte Mal hatte ich sie zur Vorsorge vor etwa einem Jahr gesehen. Sie und ihr Partner hatten sich zu diesem Zeitpunkt dazu entschlossen, eine Pause der hormonellen Therapien im Kinderwunschzentrum einzulegen. Und jetzt saß sie vor mir und schien verzweifelt über die vorliegende Schwangerschaft zu sein. „Das Kind soll in etwa vier Wochen auf die Welt kommen.“

Da musste auch ich mich erst einmal setzen. Äußerlich war meiner Patientin nicht anzusehen, dass sie ein Kind erwartete. Sie war eine junge, attraktive Frau, schon immer etwas mehrgewichtig. Unter ihrem weiten Pullover hätte ich auf den ersten Blick keine Schwangerschaft vermutet.

„Ich war am Wochenende in der Notaufnahme der Uniklinik, weil ich so furchtbar dicke Beine bekommen habe“, erzählte die Patientin. „Alles voller Wasser! Ich habe im Internet nachgeschaut und dort stand, dass das ein Hinweis darauf sein könnte, dass meine Nieren nicht richtig funktionieren. Ich habe Angst bekommen und wollte es abklären lassen. Beim Ultraschall wurde ich dann plötzlich gefragt, wann ich denn meine letzte Menstruation hatte. Sie wissen ja, dass sie bei mir nie regelmäßig kam. Schon als ich ein junges Mädchen war, kam sie manchmal monatelang nicht. Ich konnte mich also nicht wirklich daran erinnern. Sie haben mir dann zu meiner Schwangerschaft gratuliert.“

Sie fing an zu weinen. „Erst habe ich mich wahnsinnig gefreut. Dann kam aber eine Frauenärztin dazu und hat sich das Baby genauer angeschaut. Ich bin schon etwa in der 36. Schwangerschaftswoche! Wie ist das möglich? Wie konnte ich das nicht merken?“