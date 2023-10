Pferdebesitzerin (43) quält Ponys mit Salzsäure - ein Tier muss sogar eingeschläfert werden

Die ersten Taten liegen über drei Jahre zurück. Von Juni 2020 bis Juli 2021 soll die Frau unbemerkt Pferde gequält haben. Auf einer Koppel in Hamburg-Niendorf soll sie fünf Tiere mit Salzsäure verätzt haben, am Rücken und an den Augen. Pony Nelly wird so schwer verletzt, dass das Pferd eingeschläfert werden muss. Das Schreckliche dabei: Auch ihr eigenes Pferd soll die 43-Jährige mit der Säure gequält haben!

Andere Tiere haben zwar mehr Glück, aber die Schmerzen müssen unerträglich gewesen sein. Laut Anklage soll sie den Haflinger Momo mehrmals mit Salzsäure im Bereich der Augen und des Rückens verletzt haben. Das Tier erlitt zum Teil großflächige Verletzungen und behielt vernarbte Augenlider zurück.

