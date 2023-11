Über den Skandal berichteten österreichische Medien. Begonnen hatte die Serie mit einer Strafgefangenen des Frauengefängnisses Schwarzau in Niederösterreich. Die Frau erhielt offenbar am Landesklinikum Wiener Neustadt eine Schock-Diagnose und tauchte daraufhin unter. Aus derselben Klinik flüchtete kurz darauf ein 16-Jähriger, der den Rechtsstaat anschließend mit geposteten Bildern seiner Flucht verhöhnte. Unter anderem soll auf den Bildern zu sehen gewesen sein, wie er Drogen konsumierte. Zumindest er konnte inzwischen wieder zurück in Haft gebracht werden.

Die dritte Flucht passierte ebenfalls auf dem Gelände eines Krankenhauses in Österreich. Ein Häftling aus dem Hochsicherheitstrakt der Justiz Krems-Stein wurde dort zu einer MRT-Untersuchung gebracht. Auch er nutzte offenbar die Gunst der Stunde und türmte – angeblich trotz Knieproblemen und Handschellen, wie es in Medienberichten heißt. Der Häftling muss eigentlich eine mehrjährige Haftstrafe wegen schweren Raubes verbüßen. Er ist MMA-Kämpfer und soll auch radikal-islamistische Tendenzen haben, heißt es weiter.