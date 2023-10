Von wegen nur Glitz and Glamour! In Los Angeles, Kalifornien – DER Stadt, in der eigentlich Träume wahr werden sollen – leben über 75.000 Obdachlose. Eine Zahl, die sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat! Einen Schutzengel hat ein Teil von ihnen in Patricia gefunden, die bei Foodcycle L.A. arbeitet, einer Organisation, die Essen, das niemand mehr haben will, an Obdachlose verteilt.

Und diese Arbeit liegt Patricia aus einem bestimmten Grund ganz besonders am Herzen: Die Mutter eines Sohnes kommt selbst voller Hoffnung in den 1990er-Jahren in die Stadt der Träume. Bis die Blase zerplatzt – und selbst im Auto leben muss und plötzlich ohne Geld und Essen da steht. Ihre Geschichte gibt’s im Video. (vdü)

