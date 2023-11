Auf der Baustelle arbeiten regulär etwa 1400 Arbeiter, am Tag des Unglücks - einem Brückentag vor dem Reformationstag - seien es aber nur gut 700 gewesen, so ein Feuerwehrsprecher. Die Hafencity gilt als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben. Auf den Baustellen dort hat es bereits mehrfach schwere Unfälle gegeben. Am 2. September waren vier Arbeiter bei einem ähnlichen Unfall an einer Baustelle an den Hamburger Elbbrücken - unweit der Hafencity - teils lebensbedrohlich verletzt worden. (dpa/nid)