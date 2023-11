Kurz bevor es in der Wohnung des schreienden Mannes am Fenster zu einer tödlichen Rauchgasdurchzündung kommt, kann der Bewohner in den Drehleiterkorb der Feuerwehr steigen. Danach entzündet sich der Rauch in der Wohnung und fängt Feuer - dann steht alles in Flammen. „Es stand eine Wohnung im Vollbrand“, bestätigt der Sprecher der Hamburger Feuerwehr am Donnerstagmorgen (9. November) im Gespräch mit RTL. „Die Kollegen waren wirklich in der Brandwohnung und haben von innen gelöscht.“ Insgesamt muss die Feuerwehr Hamburg vier Menschen aus dem Gebäude retten.

