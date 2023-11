Bereits kurz nach der Tat kann die Polizei den Fahrzeugtyp des Unfallautos ermitteln. Demnach handele es sich um einen schwarzen Mercedes, Typ ML, Baujahr 2007. Das Problem: In Delmenhorst und Umgebung sind laut Kraftfahrt-Bundesamt rund 800 solcher Pkw zugelassen.

Trotzdem gelingt es der Polizei bereits einen Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall, die Anschriften der Fahrzeughalter in Delmenhorst abzuklappern. Gleichzeitig aktiviert die Polizei die Öffentlichkeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Dann die Überraschung: Drei Tage nach dem Unfall sucht am späten Abend plötzlich ein junger Mann die Polizeiwache in Delmenhorst auf. Ein Anwalt begleitet ihn.

