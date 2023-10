Ein Jahr nach dem schrecklichen Unfall kann Emmilu (15) noch immer nicht richtig laufen!

20 Uhr am 18. Oktober 2022: Emmilu und ihre Freundin sind in Elmshorn (Schleswig-Holstein) unterwegs, sind in Vorweihnachtsstimmung, hören Musik. Sie wollen eine Straße überqueren, warten an der Fußgängerampel auf grün und gehen los, als sie das Signal sehen. Doch in dem Augenblick kommt ein Auto und erfasst die beiden. Noch heute hat die 15-Jährige nicht nur Narben, die sie an diesen Tag erinnern.