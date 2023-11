Viele Sportler sind überzeugt: Wer sich vegan ernährt, kann keine Muskeln aufbauen. Denn für viele ist nur tierisches Eiweiß gleichbedeutend mit hochwertigem Eiweiß. Und tatsächlich ist die biologische Wertigkeit von Protein aus Ei beispielsweise höher als die von Eiweiß aus Hülsenfrüchten. Hühnereier haben mit einer biologischen Wertigkeit von 100 die höchste Eiweißqualität überhaupt. Das bedeutet, unser Körper kann das Eiweiß aus Eiern ohne Umwandlungsverluste eins zu eins in körpereigenes Eiweiß umwandeln.

Eine aktuelle Studie des National Heart, Lung and Blood Institute sowie der Boston University belegt jedoch, dass die Quelle der aufgenommenen Proteine für den Muskelaufbau keine primäre Rolle spielt. Laut der Framingham Third Generation Study kann tierisches Eiweiß also ohne Probleme durch pflanzliches ersetzt werden.

Bereits im Jahr 2013 konnte im Rahmen einer US-Studie der University Tampa/ Florida nachgewiesen werden, dass veganes Reisprotein den Muskelaufbau genauso fördert wie Molkeprotein. Auch die Leistungsfähigkeit und die Erholungsphasen der Muskulatur waren bei der Reis- und Molkeprotein-Gruppe gleich.

